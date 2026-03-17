Cinco votos de diferencia dan el triunfo a un demócrata como nuevo alcalde de Boca Ratón

MIAMI. - El concejal Andy Thomson se alzó con la victoria en las elecciones a la alcaldía de Boca Ratón, Florida, al superar a su rival Mike Liebelson por apenas cinco votos en un proceso que requirió recuentos mecánicos y manuales.

La noche de los comicios del 10 de marzo dejó una separación inicial de apenas seis votos. La estrechez del margen obligó a las autoridades electorales del condado Palm Beach a activar los protocolos de revisión contemplados en la ley de Florida.

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Un primer escrutinio de las máquinas redujo la ventaja a un solo sufragio. Finalmente, la revisión manual de las papeletas con marcas irregulares fijó el resultado oficial definitivo en 7.572 apoyos para Thomson frente a los 7.567 de Liebelson.

El desenlace desató fricciones inmediatas entre las campañas. Liebelson, un novato en la arena política local cuestionó la integridad del proceso de tabulación.

El candidato derrotado denunció la supuesta inclusión tardía de 109 boletas enviadas por correo.

Ante esta situación, su equipo legal evalúa presentar una impugnación formal en los tribunales para desafiar la certificación, con el argumento de una supuesta opacidad en la custodia de los votos por correspondencia.

Cambio de rumbo y políticas de desarrollo

La victoria de Thomson, quien ejerce como abogado, ingeniero y profesor en la Florida Atlantic University, representa un hito político a nivel local. Su elección rompe una racha ininterrumpida de más de 30 años sin un alcalde demócrata en Boca Ratón.

Esta contienda evidenció una profunda división ciudadana respecto al crecimiento urbano y la infraestructura.

El debate central de la campaña giró en torno al desarrollo inmobiliario. Los votantes respaldaron la visión de Thomson de frenar la saturación urbana.

En paralelo a la elección de la alcaldía, los ciudadanos rechazaron en las urnas proyectos de reurbanización masiva en terrenos públicos, lo que consolidaría el mandato del nuevo alcalde para implementar un enfoque de crecimiento más moderado y transparente.

Transición inminente

Thomson prestará juramento el próximo 31 de marzo para suceder al saliente Scott Singer.

A pesar de la amenaza de litigio por parte de su adversario, el alcalde electo prometió gobernar para todos los residentes y priorizar las necesidades compartidas de la comunidad, como la seguridad vial y el manejo responsable del presupuesto de la Ciudad.

Las autoridades electorales, por su parte, dieron por concluido el ciclo de validación tras asegurar que el proceso de conteo se cumplió con precisión técnica.