martes 17  de  marzo 2026
RETRASOS

Crisis salarial en TSA provoca caos operativo en aeropuertos del sur de Florida

El impago de salarios a agentes federales dispara el ausentismo laboral en las terminales de Miami y Fort Lauderdale; miles de viajeros enfrentan esperas superiores a las tres horas

Empleado del TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA)

Empleado del TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA)

CORTESÍA MIA
Por Daniel Castropé

MIAMI. – Los aeropuertos internacionales de Miami (MIA) y de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) registran retrasos masivos y el cierre parcial de puntos de control debido al ausentismo de cientos de agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

La falta de personal responde al impago de salarios tras un cierre parcial del gobierno federal que dejó sin fondos al Departamento de Seguridad Nacional desde mediados de febrero.

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Este colapso operativo coincide con el pico vacacional del Spring Break, situación que agrava la saturación de las terminales aéreas en uno de los periodos de mayor tráfico en Estados Unidos.

Rostro humano de la crisis

El conflicto presupuestario en Washington alcanzó un punto de no retorno esta semana, cuando unos 85.000 empleados federales recibieron sus comprobantes de pago con un saldo de cero dólares.

Aunque la ley prohíbe las huelgas a estos funcionarios por ser considerados personal esencial, el fenómeno de los "sick-outs" o bajas por enfermedad aumentó un 40% en las últimas 48 horas.

Muchos trabajadores alegan que carecen de recursos para costear el combustible de sus vehículos o el cuidado de sus hijos, lo que les impide presentarse a sus puestos en las garitas de seguridad.

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Aeropuerto de Miami con una gran cantidad de viajeros&nbsp;

Aeropuerto de Miami con una gran cantidad de viajeros

Largas filas

La parálisis administrativa choca frontalmente con la temporada de Spring Break, un receso académico de una semana que ocurre entre los meses de marzo y abril en universidades y escuelas.

Las autoridades aeroportuarias reportaron que las filas para acceder a las puertas de embarque, en algunos casos, han superado los 90 minutos de espera.

Esta situación obligó a la clausura temporal de algunos carriles de inspección, lo que generó un efecto dominó de retrasos en las salidas de las principales aerolíneas.

A este panorama se sumó un frente de tormentas sobre el sur del estado, que forzó a la Administración Federal de Aviación a emitir programas de demora en pista.

Testimonios

"Llegué con tres horas de antelación y casi pierdo mi conexión a Nueva York porque solo había dos carriles abiertos en toda la terminal", relató Elena Martínez, una turista que intentaba retornar a su hogar tras una semana de vacaciones.

"El ambiente es de absoluta tensión; los agentes que sí vinieron se ven agotados y los pasajeros están al límite de la paciencia", añadió la viajera.

Por su parte, Ricardo Thompson, quien viajaba desde Fort Lauderdale hacia Chicago por motivos de negocios, calificó la experiencia como un desastre logístico.

"Es inaceptable que los ciudadanos paguemos ‘el pato’ de las disputas políticas en Washington; hoy vi a familias enteras que corrían hacia las puertas de embarque solo para descubrir que sus aviones ya habían partido por el embudo que se forma en el control de seguridad", denunció Thompson mientras esperaba noticias sobre la reprogramación de su vuelo.

Incertidumbre política y operativa

El Congreso mantiene un estancamiento respecto al presupuesto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, lo que impide la liberación de los fondos para el resto de las agencias de seguridad.

Mientras los sindicatos de la TSA advierten que la seguridad nacional está en riesgo si el personal no recibe su remuneración de inmediato, las aerolíneas instaron a los viajeros a presentarse con al menos cuatro horas de anticipación para vuelos internacionales.

La posibilidad de cierres totales en terminales secundarias permanece sobre la mesa si el ausentismo laboral no disminuye en los próximos días.

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