Medias Blancas sorprenden a los Guardianes y toman ventaja en la Serie Divisional

Munetaka Murakami #5 de los Chicago White Sox celebra con su compañero Tommy Pham #21 tras conectar un jonrón de dos carreras contra los Cleveland Guardians durante la cuarta entrada del primer partido de la Serie Divisional de la Liga Americana en el Progressive Field el 3 de octubre de 2026 en Cleveland, Ohio.

Los Medias Blancas de Chicago mantuvieron su sorprendente marcha en los playoffs al derrotar 3-0 a los Guardianes de Cleveland en Progressive Field y tomar ventaja 1-0 en la Serie Divisional de la Liga Americana.

Munetaka Murakami conectó un cuadrangular de dos carreras en la cuarta entrada ante el abridor y as de Cleveland, Parker Messick, para darle a Chicago la ventaja que necesitaba. Colson Montgomery añadió una carrera de seguro en el séptimo episodio con un doble productor.

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La clave del triunfo estuvo en el pitcheo de los Medias Blancas. Cinco lanzadores se combinaron para propinar 12 ponches a la ofensiva de Cleveland, que tuvo oportunidades importantes pero no pudo concretarlas.

Los Guardianes llenaron las bases tanto en la tercera como en la cuarta entrada, aunque no lograron fabricar carreras. Cleveland dejó a siete corredores en las bases durante el encuentro.

Grant Taylor fue protagonista desde el montículo al lanzar cuatro entradas para conseguir el salvamento, con seis ponches. Además, retiró por la vía del strikeout a los tres últimos bateadores del partido.

Chicago, que se convirtió en el primer equipo en la historia de MLB en alcanzar los playoffs después de acumular temporadas consecutivas con al menos 100 derrotas, continúa invicto en sus primeros tres partidos de esta postemporada y todavía no ha estado por debajo en el marcador.

El segundo juego de la serie, al mejor de cinco, se disputará el lunes nuevamente en Cleveland.