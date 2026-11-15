domingo 15  de  noviembre 2026
BÉISBOL

El béisbol me permitió lo que la dictadura me robó

Como miembro de la BBWAA, la elección al Mánager del Año en las Grandes Ligas de béisbol tuvo un significado mucho más profundo que el simple resultado

El dirigente de los Medias Blancas de Chicago, Will Venable, saluda a sus jugadores antes del inicio de un juego de los playoffs, el 3 de octubre de 2026.

El dirigente de los Medias Blancas de Chicago, Will Venable, saluda a sus jugadores antes del inicio de un juego de los playoffs, el 3 de octubre de 2026.

JASON MILLER / GETTY IMAGES vía AFP
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

Este martes, la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA) anunció a Will Venable, mánager de los Medias Blancas de Chicago, como ganador del premio al Mánager del Año de la Liga Americana. Estuve entre los 30 periodistas que participamos en la votación. Había colocado a Venable en el primer lugar de mi papeleta y, al conocer el resultado, sentí una satisfacción que iba mucho más allá de haber acertado con mi elección.

Para entenderlo hay que conocer un poco mi historia. Soy venezolano y pertenezco a una generación que aprendió demasiado pronto que votar no siempre significa elegir, que la voluntad popular puede ser pisoteada y que las instituciones pueden convertirse en instrumentos de quienes deberían estar sometidos a ellas.

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La dictadura me arrebató mucho más que la posibilidad de decidir el futuro político de mi país. También me robó la confianza en el valor de un sufragio, esa sensación elemental de que nuestra opinión cuenta y merece ser respetada.

Y entonces apareció el béisbol.

Este deporte, que me acompaña desde siempre, me abrió una puerta inesperada: la de formar parte de una comunidad en la que mi criterio tiene espacio, donde puedo evaluar, comparar, argumentar y, finalmente, votar. Un privilegio que quizás para otros sea una simple responsabilidad profesional, pero que para un venezolano que ha vivido de cerca la erosión de la democracia tiene una dimensión distinta.

Mi voto no cambió el rumbo de un país, pero formó parte de una decisión colectiva cuyo resultado se conoce, se publica y se respeta. Y eso, aunque parezca sencillo, tiene un significado especial.

Porque el béisbol también es eso: estadísticas, debates, opiniones y decisiones que se respetan. Se puede estar en desacuerdo con un resultado, cuestionar una elección o defender otro candidato, pero las reglas son las mismas para todos.

Un valor especial

No pretendo comparar una votación deportiva con la trascendencia de unas elecciones democráticas que ponen a una persona a gobernar un país. Sería injusto. Sin embargo, hay experiencias pequeñas que nos recuerdan el valor de aquellas cosas que alguna vez dimos por sentadas.

Quizás por eso disfruté tanto este martes. Porque, por un instante, pude experimentar algo que en mi país se convirtió en una aspiración: ejercer mi derecho a elegir con la certeza de que mi voto cuenta. El béisbol no me devolvió el país que dejé atrás. Pero me permitió recuperar una pequeña parte de la libertad que me arrebataron.

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