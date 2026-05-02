Messi busca saldar una deuda pendiente en su partido 100 con el Inter Miami

Lionel Messi, del Inter Miami CF, controla el balón durante un partido de la MLS ante el New York City FC en el Yankee Stadium, el 22 de marzo de 2026 en Nueva York, Nueva York.

MIAMI.- Lionel Messi cumplirá este sábado su partido 100 con el Inter Miami de la MLS y quiere festejarlo con la primera victoria de su equipo en su nuevo estadio.

El esperado primer triunfo del Inter en el flamante Nu Stadium , su nuevo hogar en Miami, se viene resistiendo desde que empató 2-2 ante el Austin en el juego inaugural, el 4 de abril.

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Posteriormente, las "Garzas" empataron también ante su público frente al New York Red Bulls (2-2) y al New England Revolution (1-1).

El sábado tendrán una magnífica oportunidad de romper el maleficio en un derbi de Florida frente al decaído Orlando City, penúltimo de la Conferencia Este de la liga norteamericana (MLS) con siete puntos en 10 jornadas.

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Orlando City, que despidió al técnico colombiano Oscar Pareja una vez finalizada la tercera fecha de la liga, es, además, una de las víctimas más propicias para Messi en los casi tres años que lleva al frente del Inter Miami.

Por ahora, el astro argentino, de 38 años, le ha marcado ocho goles en cinco enfrentamientos en todas las competiciones al futuro equipo del francés Antoine Griezmann.

Ese registro incluye un doblete en la victoria 4-2 el 1 de marzo.

El capitán del Inter Miami, segundo clasificado del Este, acumula siete goles en nueve jornadas, pero también un inusual registro de cero asistencias.

La temporada pasada, en la que ganó su primera Bota de Oro de la MLS, el argentino sumó 29 dianas y 19 asistencias, todavía al lado de sus eternos socios Sergio Busquets y Jordi Alba, hoy retirados.

Messi trata ahora de adaptar su juego al de nuevos compañeros como el delantero mexicano-argentino Germán Berterame que, tras un preocupante inicio de año, ha recuperado la puntería con dos goles en las últimas tres jornadas.

Centenario con títulos

En total, Messi ha festejado 85 goles en los 99 partidos disputados hasta ahora con la playera rosa del Inter Miami, donde disfruta del último tramo de su gloriosa carrera.

La llegada del ganador de ocho Balones de Oro a Florida en julio de 2023 transformó de arriba a abajo a la joven franquicia copropiedad de David Beckham.

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En un lapso de pocas semanas, Miami inauguró su vitrina de títulos conquistando la Leagues Cup.

En 2024, el Inter concluyó en el primer lugar de la fase regular con un récord de puntos (74) y la temporada pasada alcanzó su ansiado primer campeonato de la MLS.

"No hay un día que no me emocione" entrenar a Messi, resumió este viernes Guillermo Hoyos, el técnico que relevó en abril al dimitido Javier Mascherano.

FUENTE: AFP