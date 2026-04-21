martes 21  de  abril 2026
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Abogados en Miami consideran a Messi "cómplice" de AFA en millonaria demanda

Al ser cuestionado sobre la implicación directa de Lionel Messi en la demanda, un abogado apuntó al principio legal de "conoció o debió haber conocido"

El atacante argentino Lionel Messi, del Inter Miami, escupe agua durante un partido amistoso en Medellín, el 31 de enero de 2026.

El atacante argentino Lionel Messi, del Inter Miami, escupe agua durante un partido amistoso en Medellín, el 31 de enero de 2026.

ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El abogado estadounidense Ralph Patino, en representación de la promotora VID Music Group, afirmó este martes que el astro Lionel Messi es cómplice de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en una millonaria demanda por incumplimiento de contrato.

Patino, un abogado con 35 años de experiencia, consideró la acción legal de VID Music Group como un acto de responsabilidad.

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"VID entró en un contrato para promover cuatro partidos de fútbol, dos en octubre y dos en junio", dijo Patino en una rueda de prensa en Miami.

"El contrato contemplaba la presencia de Messi como participante activo, tenía que jugar 30 minutos de cada partido", agregó.

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"El contrato como tal tenía consecuencias ante la ausencia de Messi. La razón de la demanda es para recuperar daños derivados de la ausencia de Messi", sostuvo el abogado.

El astro argentino y campeón del mundo en Catar 2022 estuvo ausente del primer partido ante Venezuela el 10 de octubre del 2025, siendo este el principal motivo de la demanda, aunque participó en los 90 minutos en la victoria 6-0 sobre Puerto Rico tres días más tarde.

Al ser cuestionado sobre la implicación directa de Messi en la demanda, Patino apuntó al principio legal estadounidense de "conoció o debió haber conocido".

"El señor Messi no firmó el contrato entre la AFA y VID Group", destacó Patino. "Hay una clave dentro del contrato donde AFA está garantizando que Messi juegue, si lo miras en base a la ley de incumplimiento de contrato, Messi no tiene responsabilidad".

"A la vez que recibe dinero de AFA por jugar en este juego y está practicando y es parte de la concentración del juego y la plantilla, el señor Messi ya sabe que tiene una obligación de jugar y si no lo sabe lo tiene que saber, entonces él es cómplice en lo que hizo entre él y la AFA".

Costosos derechos

VID Music Group obtuvo los derechos de Argentina para la fecha FIFA del mes de octubre del año pasado con un valor de 3,5 millones de dólares por juego, mientras que los partidos del mes de junio se elevaron a un precio de 5 millones de dólares cada uno.

Javier Fernández, dueño de VID Music Group, estuvo presente en la conferencia aunque no brindó declaraciones.

Bajo la consideración del grupo de abogados, esta es la primera demanda de este tipo contra la AFA en Estados Unidos.

FUENTE: AFP

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