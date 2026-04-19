domingo 19  de  abril 2026
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Messi anota doblete en debut ganador de Hoyos como DT del Inter Miami

Liderado por un par de dianas de Lionel Messi, el Inter Miami superó por 3-2 al Colorado Rapids en su primer duelo tras la salida de Javier Mascherano

El atacante argentino Lionel Messi, del Inter Miami, celebra luego de anotar un gol en un partido, el 4 de abril de 2026.

El atacante argentino Lionel Messi, del Inter Miami, celebra luego de anotar un gol en un partido, el 4 de abril de 2026.

GIORGIO VIERA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En el debut de Guillermo Hoyos como su entrenador, Lionel Messi anotó este sábado un doblete para el triunfo del Inter Miami por 3-2 de visita sobre Colorado Rapids ante más de 75 mil espectadores.

El internacional mexicano Germán Berterame marcó el tanto restante de las "Garzas" en este partido de la octava fecha de la liga norteamericana de fútbol (MLS).

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Messi, que con el doblete de este sábado llegó a 98 goles anotados para el Inter Miami, abrió el marcador de penal al minuto 18 y a los 81' fabricó el tercer y decisivo tanto con un soberbio remate dentro del área.

La presencia del astro argentino y la celebración de los 30 años de fundación de los Colorado Rapids atrajeron al estadio Empower Field, en Colorado, a 75.824 espectadores, la segunda mejor asistencia en un partido de la MLS.

"Tenemos al mejor jugador de la historia, alguien que cambia por completo el impulso de los partidos", dijo el novel entrenador de Inter Miami, Hoyos, en la conferencia de prensa pospartido.

El DT asumió el cargo en lugar de Javier Mascherano, que renunció sorpresivamente el martes por razones personales.

Debut de Hoyos al frente del Inter Miami

Hoyos, de 62 años, realizó pocos cambios con respecto a la alineación de las pasadas semanas. Incluyó a Berterame en lugar de Tadeo Allende, que sigue recuperándose de una lesión muscular.

"El mejor entrenador del mundo está dentro de la cancha", dijo Hoyos tras el triunfo, refiriéndose a Messi. "Nosotros somos guías".

Luego de que Messi abriera el marcador de penal, Berterame puso el 2-0 del Inter Miami con un cabezazo después de que Mateo Silvetti ganó por la derecha y metió centro al corazón del área en los descuentos de la primera parte (45+5').

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El partido parecía liquidado, pero tras el descanso el local logró empatarlo en cuatro minutos con goles del brasileño Rafael Navarro (58') y de Darren Yapi (62').

Pero la última palabra la tuvo Messi, quien tomó la pelota al borde del área y, con su clásico remate directo al ángulo después de un recorte al centro, anotó el gol de la victoria.

"Se frota la lámpara"

"Hubo una reacción importante después del 2-2 y se tuvo que cambiar la forma. Se frota la lámpara y sale ese gol que sólo lo puede hacer él (Messi)", afirmó Hoyos.

El Inter Miami terminó con un hombre menos ante la expulsión del italiano Yannick Bright al minuto 88.

De esta forma, las "Garzas" suman su cuarto triunfo en el torneo y llegan a 15 puntos para ascender al segundo lugar de la Conferencia Este, a cuarto unidades del líder, el Nashville SC.

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Este venció 2-0 al Atlanta United de Gerardo "Tata" Martino, con tantos del argentino Cristian Espinoza al minuto 61, en su tercer gol de la temporada, y Shak Mohammed al 90+1'.

Atlanta, que no contó con el paraguayo Miguel Almirón por lesión, sufrió su sexta derrota en los primeros ocho partidos y está penúltimo en el Este con cuatro puntos.

FUENTE: AFP

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