lunes 20  de  abril 2026
Fútbol

Polémica salida de Mascherano del Inter Miami: crecen rumores sobre Messi

Javier Mascherano dejó el Inter Miami sin despedirse del plantel y crecen rumores de conflicto con Lionel Messi. Los detalles de una salida polémica.

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano (izquierda), habla con el atacante Lionel Messi durante un partido, el 13 de marzo de 2025.

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano (izquierda), habla con el atacante Lionel Messi durante un partido, el 13 de marzo de 2025.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La inesperada salida de Javier Mascherano del Inter Miami sigue generando controversia, con versiones que apuntan a una posible tensión con Lionel Messi y una despedida inusual del equipo.

La marcha de Javier Mascherano como entrenador del Inter Miami continúa dando de qué hablar. A una semana de su salida, han surgido nuevos detalles que alimentan la polémica en torno a su adiós.

Lee además
El entrenador argentino del Inter Miami, Javier Mascherano, observa desde la banda el partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) entre su club y el Chicago Fire FC en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, el 30 de septiembre de 2025.
Fútbol

Mascherano deja Inter Miami tras hacer historia: campeón de la MLS y récord goleador
El argentino Javier Mascherano, en ese entonces al mando del Inter Miami, da indicaciones durante un partido del club, el 1 de marzo de 2026.
FÚTBOL

Mascherano deja un sólido legado, pero también mucha incertidumbre en Miami

Según reportes del diario Olé, el exjugador del FC Barcelona no tuvo una despedida formal con el plantel, limitándose a enviar mensajes de texto a los jugadores para comunicarles que no seguiría al frente del equipo.

Una salida fría y sin contacto con el vestuario

El técnico argentino abandonó Miami rumbo a Buenos Aires sin mantener contacto directo con sus futbolistas. Su única despedida presencial habría sido con parte de su cuerpo técnico, en una cena privada.

La forma en que se produjo su salida sorprendió incluso dentro del vestuario. El defensor Ian Fray reconoció el impacto emocional de la noticia:

“Le mandé un mensaje agradeciéndole. Probablemente fue mi entrenador favorito”, confesó.

Javier Mascherano (4)
El argentino Javier Mascherano, en ese entonces al mando del Inter Miami, da indicaciones durante un partido del club, el 1 de marzo de 2026.

El argentino Javier Mascherano, en ese entonces al mando del Inter Miami, da indicaciones durante un partido del club, el 1 de marzo de 2026.

Crecen los rumores sobre Messi

Aunque la versión oficial apunta a motivos personales, el silencio y la falta de una despedida pública han intensificado las especulaciones sobre un posible conflicto con Lionel Messi, principal figura del equipo desde su llegada en 2023.

El rosarino, señalado como una pieza clave en la toma de decisiones del club, aparece en el centro de los rumores que sugieren una ruptura con Mascherano como detonante de su salida.

Un adiós que deja dudas

La falta de claridad y el carácter abrupto de la salida del ‘Jefecito’ han dejado más preguntas que respuestas en el entorno del Inter Miami, mientras crece la incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió dentro del club.

Temas
Te puede interesar

Nuevo DT del Inter Miami defiende su amistad con Messi

Lamine Yamal, Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka entre los ganadores de los premios Laureus

Leyenda de la NBA baña en elogios a Wembanyama: "Está cambiando el juego"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa a bordo del Air Force One antes de llegar a la Base Conjunta Andrews en Maryland el 17 de abril de 2026.
Conflicto

Trump considera "altamente improbable" una prórroga del alto el fuego con Irán próxima a expirar

Monedas de un centavo de dólar americano.
NUEVA LEY

El centavo tiene los días contados en Florida, solo falta la firma de DeSantis para sellar su retirada

El presidente del Senado, Pedro Rollán (2i) recibe este lunes a la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado (c-d) en el Senado en Madrid. 
REACCIÓN

Gobierno de España critica decisión de María Corina Machado de no reunirse con Pedro Sánchez

Mina de hierro en Congonhas, estado de Minas Gerais, Brasil.
MINERíA ESTRATéGICA

Empresa USA Rare Earth compra la brasileña Serra Verde

Biblioteca y museo Donald J. Trump en Miami.
MEGAPROYECTO

Biblioteca presidencial de Trump en Miami proyecta recaudar casi mil millones de dólares

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa a bordo del Air Force One antes de llegar a la Base Conjunta Andrews en Maryland el 17 de abril de 2026.
Conflicto

Trump considera "altamente improbable" una prórroga del alto el fuego con Irán próxima a expirar

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial.
ACCIDENTE AÉREO

Avioneta cae en zona residencial de Florida y deja un fallecido

Kevin Warsh (centro), el exgobernador del Banco Central designado por el presidente Donald J. Trump para dirigir la Reserva Federal.
AUDIENCIA

Designado para presidir Reserva Federal debe ser confirmado este martes

Mina de hierro en Congonhas, estado de Minas Gerais, Brasil.
MINERíA ESTRATéGICA

Empresa USA Rare Earth compra la brasileña Serra Verde

Monedas de un centavo de dólar americano.
NUEVA LEY

El centavo tiene los días contados en Florida, solo falta la firma de DeSantis para sellar su retirada