Polémica salida de Mascherano del Inter Miami: crecen rumores sobre Messi

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano (izquierda), habla con el atacante Lionel Messi durante un partido, el 13 de marzo de 2025.

La inesperada salida de Javier Mascherano del Inter Miami sigue generando controversia, con versiones que apuntan a una posible tensión con Lionel Messi y una despedida inusual del equipo.

La marcha de Javier Mascherano como entrenador del Inter Miami continúa dando de qué hablar. A una semana de su salida, han surgido nuevos detalles que alimentan la polémica en torno a su adiós.

FÚTBOL Mascherano deja un sólido legado, pero también mucha incertidumbre en Miami

Según reportes del diario Olé, el exjugador del FC Barcelona no tuvo una despedida formal con el plantel, limitándose a enviar mensajes de texto a los jugadores para comunicarles que no seguiría al frente del equipo.

Una salida fría y sin contacto con el vestuario

El técnico argentino abandonó Miami rumbo a Buenos Aires sin mantener contacto directo con sus futbolistas. Su única despedida presencial habría sido con parte de su cuerpo técnico, en una cena privada.

La forma en que se produjo su salida sorprendió incluso dentro del vestuario. El defensor Ian Fray reconoció el impacto emocional de la noticia:

“Le mandé un mensaje agradeciéndole. Probablemente fue mi entrenador favorito”, confesó.

Javier Mascherano (4) El argentino Javier Mascherano, en ese entonces al mando del Inter Miami, da indicaciones durante un partido del club, el 1 de marzo de 2026. Dustin Markland / Getty Images vía AFP

Crecen los rumores sobre Messi

Aunque la versión oficial apunta a motivos personales, el silencio y la falta de una despedida pública han intensificado las especulaciones sobre un posible conflicto con Lionel Messi, principal figura del equipo desde su llegada en 2023.

El rosarino, señalado como una pieza clave en la toma de decisiones del club, aparece en el centro de los rumores que sugieren una ruptura con Mascherano como detonante de su salida.

Un adiós que deja dudas

La falta de claridad y el carácter abrupto de la salida del ‘Jefecito’ han dejado más preguntas que respuestas en el entorno del Inter Miami, mientras crece la incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió dentro del club.