martes 21  de  abril 2026
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Inter Miami y Messi buscan acercarse a la punta ante Salt Lake

Inter Miami sigue en la lucha por el primer lugar de la Conferencia Este. Un triunfo en el America First Field le permitiría colocarse a un punto de la cima

El mediocampista venezolano Telasco Segovia (8), del Inter Miami, celebra el cuarto gol de su equipo con el delantero argentino Lionel Messi (C) y el mediocampista Rodrigo De Paul durante la final de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 29 de noviembre de 2025.

El mediocampista venezolano Telasco Segovia (8), del Inter Miami, celebra el cuarto gol de su equipo con el delantero argentino Lionel Messi (C) y el mediocampista Rodrigo De Paul durante la final de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 29 de noviembre de 2025.

CHANDAN KHANNA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El Inter Miami de Lionel Messi culminará este miércoles una gira de dos partidos fuera de casa al enfrentarse a Real Salt Lake, en un encuentro correspondiente a la novena jornada de la temporada regular de la liga norteamericana (MLS).

Una soberbia anotación del campeón del mundo a diez minutos del final le permitió lograr la victoria 3-2 en la jornada anterior ante Colorado Rapids.

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Las "Garzas" se mantienen en la lucha por el primer lugar de la Conferencia Este. Un triunfo en el America First Field (Sandy, Utah) le permitiría colocarse a un punto del líder, Nashville SC.

Guillermo Hoyos, quien logró su primera victoria luego de la abrupta salida de Javier Mascherano la semana pasada, destacó la calidad de la plantilla tras su debut.

"Es un plantel que marca diferencia, tenemos un equipo compacto, el crecimiento es fecha a fecha y estamos todos muy contentos con eso", afirmó el estratega argentino de 62 años.

Uno de los principales retos que afronta el nuevo cuerpo técnico en sus primeros días es el orden defensivo.

Inter Miami cuenta con la segunda mejor delantera de la Conferencia Este, pero también con una de las peores defensas al permitir 14 goles en ocho partidos disputados.

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"No puede ser que siempre necesitemos hacer tres goles para ganar", dijo el defensor argentino Facundo Mura. "Tenemos que trabajarlo, entrenarlo, conceder espacios nos cuesta muy caro y es algo a mejorar".

El canadiense Dayne St. Clair, flamante contratación de cara a la presente campaña y ganador del premio al Arquero del Año en 2025, ha logrado mantener el arco en cero en uno de sus ocho partidos de 2026.

El italiano Yannick Bright estará ausente del partido frente a Real Salt Lake luego de ser expulsado por un comentario racista durante el fin de semana, confirmó un oficial del Professional Referee Organization (PRO), ente regulador del arbitraje en Estados Unidos, ante consulta de la AFP.

La MLS aún no ha emitido un dictamen oficial sobre el incidente.

Otra oportunidad para James

El Minnesota United FC de James Rodríguez tendrá una complicada visita al Toyota Stadium (Frisco) para enfrentar al FC Dallas.

Rodríguez, quien ingresó para disputar el tiempo agregado en la octava jornada, sigue en busca de su primera titularidad con los Loons en el torneo de liga.

Minnesota suma 14 puntos luego de ocho partidos en la sexta posición de la Conferencia Oeste.

Por Dallas, el croata Petar Musa es la principal figura, liderando la tabla de goleadores de la MLS con nueve tantos.

La primera jornada de mitad de semana en 2026 cuenta con 11 partidos en los que también destaca el duelo entre los San José Earthquakes, del alemán Timo Werner, y Austin FC en el PayPal Park (San José).

Los Earthquakes son la revelación del torneo con 21 puntos, compartiendo el liderato del Oeste con los Vancouver Whitecaps de Thomas Müller.

FUENTE: AFP

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