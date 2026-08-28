DeSantis niega desvío de fondos a Hope Florida y defiende a su esposa

MIAMI.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, rechazó desde Lake City las conclusiones publicadas del reporte de un gran jurado sobre el traslado de 10 millones de dólares a Hope Florida Foundation, negó que existiera un desvío de fondos de Medicaid con fines políticos y defendió la integridad de la primera dama, Casey DeSantis.

El mandatario, en rueda de prensa este jueves 27 de agosto, sostuvo que el acuerdo alcanzado por la Agencia para la Administración de Servicios de Salud de Florida (AHCA, por sus siglas en inglés) era legal, apropiado y compatible con los intereses del estado. Afirmó, además, que el dinero no procedía de Medicaid, sino de una contribución privada realizada por una compañía como parte de un acuerdo.

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“No hubo ningún desvío de fondos de Medicaid”, respondió DeSantis a una periodista que le preguntó si el dinero había sido utilizado con propósitos políticos. Según su versión, se trató de “un acuerdo privado” mediante el cual una empresa efectuó una contribución a una organización de apoyo directo vinculada con una agencia estatal.

Sus declaraciones respondieron a la publicación del informe del gran jurado, que concluyó que 10 millones de dólares de un acuerdo relacionado con Medicaid fueron dirigidos indebidamente a Hope Florida Foundation, organización vinculada con la iniciativa impulsada por la primera dama.

DeSantis afirma que el delito fue filtrar el reporte

DeSantis no solo negó que se hubiera cometido una irregularidad en el manejo del dinero. También afirmó que “el único delito” evidente fue la filtración del informe del gran jurado y advirtió que divulgarlo podría traer consecuencias.

“Hubo un delito al filtrarlo”, declaró el gobernador. Más adelante insistió en que, a su juicio, la investigación no identificó otras infracciones y que la actuación de AHCA había sido jurídicamente sólida.

El gobernador no ofreció durante esa respuesta detalles sobre quién habría divulgado el documento ni precisó qué consecuencias legales podrían derivarse de la publicación. Su argumento principal fue que el reporte y la cobertura periodística se utilizaron para crear la impresión de que su esposa había participado en una conducta indebida.

Defiende la integridad de Casey DeSantis

DeSantis aseguró que la primera dama no estuvo involucrada en el manejo de los fondos cuestionados y acusó a medios de comunicación y adversarios políticos de intentar desacreditarla por asociación. "La razón por la que esta gente intentó sacar provecho de esto fue para desprestigiar a la primera dama de Florida, mi esposa. ¿Y qué se ha revelado? Oh, ella no estuvo involucrada en nada", afirmó.

Luego preguntó si los medios retirarían o corregirían los artículos que habían empleado la fotografía de Casey DeSantis y, según él, insinuaban una actuación impropia de su parte.

El gobernador se mostró escéptico ante la posibilidad de que se produjeran rectificaciones. “No voy a contener la respiración”, dijo, tras reclamar que se reconociera que no existía fundamento para involucrar a su esposa.

DeSantis también aseguró que la primera dama nunca recibió remuneración por el trabajo que ha realizado en el Estado. “No ha recibido un solo centavo”, sostuvo, al negar las insinuaciones de que se hubiera beneficiado personalmente de Hope Florida o de los fondos objeto de controversia.

Destaca el trabajo de la primera dama en Florida

Durante su extensa defensa, el gobernador repasó varias de las causas promovidas por Casey DeSantis. Destacó su labor para mejorar la investigación y la atención del cáncer, especialmente entre los niños, y recordó su experiencia personal tras haber sido diagnosticada y tratada por cáncer de mama.

“Ella ha hecho más que nadie en la historia de Florida para mejorar la investigación y la atención del cáncer, particularmente para los niños”.

También señaló su participación en la campaña educativa “The Facts. Your Future”, orientada a advertir a los estudiantes sobre los riesgos de los opioides y otras drogas. El mandatario vinculó ese esfuerzo con la reducción de las muertes por opioides en Florida.

DeSantis también defendió la importancia de la iniciativa Hope Florida que DeSantis describió como una alternativa conservadora para combatir la pobreza mediante iglesias, empresas, organizaciones caritativas y voluntarios, en lugar de depender exclusivamente de los programas de asistencia pública.

Según explicó, el programa conecta a personas necesitadas —como madres solteras o veteranos— con organizaciones comunitarias capaces de ofrecer ayuda. Dijo que ese modelo permitió ahorrar al Estado 150 millones de dólares en prestaciones sociales al ayudar a beneficiarios a dejar de depender de programas sujetos a requisitos de ingresos.

“Así es como se mide el éxito, no por cuántas personas puedes incorporar, sino por cuántas puedes liberar para que no lo necesiten”, expresó.

Críticas a la prensa y a adversarios políticos

El gobernador calificó de “vergonzosa” la cobertura sobre el caso y extendió sus críticas a los adversarios políticos que, según afirmó, estuvieron detrás de los señalamientos contra la primera dama.

DeSantis utilizó además una expresión especialmente dura contra algunos integrantes de la Legislatura de Florida, al afirmar que existe “un cáncer en la Legislatura” y describió a ciertas personas como “malos actores”. No identificó por nombre a los legisladores a quienes dirigía la acusación.

El mandatario sostuvo que la controversia alimentará la desconfianza pública hacia los medios que, según él, repitieron durante meses afirmaciones falsas.

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