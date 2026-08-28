Reserva Federal: La inflación subyacente se dirige hacia nuestro objetivo

"Debemos tener la certeza de que la inflación subyacente se dirige hacia nuestro objetivo, de manera clara y a una velocidad suficiente. De lo contrario, tenemos trabajo pendiente", señaló el presidente de la Reserva Federal Kevin Warsh en su primer discurso en la reunión de banqueros centrales de Jackson Hole, en el oeste de Estados Unidos.

El presidente de la Reserva Federal (Fed) consideró este viernes que la inflación actual en Estados Unidos no exige una política restrictiva en la política monetaria de la institución, antes de la próxima reunión para definir las tasas de interés.

El Banco Central de Estados Unidos no ha logrado alcanzar su objetivo de inflación a largo plazo del 2% durante más de cinco años, después de la inflación récord que causó el gobierno de Joe Biden con sus fallidas políticas económicas.

Los niveles inflacionarios (oficiales) que llegaron a 9,1% generados por la administración anterior fueron los peores en las últimas cinco décadas, pero analistas e instituciones independientes situaron los registros entre el 11% y el 13%.

Inflación subyacente

La inflación subyacente, que no incluye los precios volátiles de la gasolina y los alimentos, se ubicó en julio en el 2,7%, a lo que se refirió Warsh.

En su primer discurso ante los banqueros Warsh dijo este viernes que en este momento el "enfoque predominante" de la Fed "está centrado en el control de los precios".

"Debemos tener la certeza de que la inflación subyacente se dirige hacia nuestro objetivo, de manera clara y a una velocidad suficiente. De lo contrario, tenemos trabajo pendiente", señaló.

Con este panorama, y sobre las tasas de interés, afirmó que "en su conjunto, difícilmente podría describir las condiciones financieras como restrictivas".

La Reserva Federal ha mantenido los tipos de interés estables a lo largo de 2026, pero un algunos gobernadores del Comité de Política Monetaria reclama subir los tipos para combatir la inflación alimentada por las políticas arancelarias del presidente Donald Trump y su guerra contra Irán.

En su última reunión de julio, la Fed volvió a mantener los tipos sin cambios, pero una cuarta parte de los miembros con derecho a voto del comité encargado de fijar las tasas expresó su desacuerdo y abogó por una subida inmediata.

En sus perspectivas económicas, Warsh también destacó aspectos muy positivos.

"Me impresiona el desempeño general de la economía, que parece haberse fortalecido", declaró, citando indicadores como el gasto de capital empresarial, los beneficios corporativos y el gasto de los consumidores.

Pleno empleo

La Reserva Federal tiene un mandato doble: mantener la inflación a largo plazo en su objetivo del 2% y, al mismo tiempo, lograr el pleno empleo.

El desempleo en Estados Unidos se ha mantenido estable durante el último año, a pesar de las fluctuaciones en las cifras de creación de puestos de trabajo, debido principalmente a cambios demográficos impulsados por el envejecimiento de la población.

"En lo que respecta al empleo dentro del mandato dual de la Reserva Federal, a nuestro país le va bien", afirmó Warsh. El nivel actual de desempleo del 4,1% es "compatible con el pleno empleo", dijo.

En su discurso Warsh también se refirió a los efectos de la inteligencia artificial sobre la economía estadounidense, calificando el momento actual como "un punto de inflexión en la historia".

El Banco Central investiga el impacto de la IA en la productividad y el empleo a través de un grupo de trabajo creado por Warsh, tras asumir su cargo a principios de este año.

FUENTE: Con información de AFP.