Ejército de EEUU utiliza sistema láser para derribar drones de los cárteles en la frontera sur

La Base de Despliegue Flotante Avanzada (Interina) USS Ponce (ASB(I) 15) realiza una demostración operativa del Sistema de Armas Láser (LaWS).

LOS ÁNGELES — El Ejército estadounidense utilizó un sistema láser para derribar tres drones relacionados con cárteles de la droga mexicanos, que volaban cerca de la frontera entre Texas y México, según informaron las autoridades militares.

El operativo se llevó a cabo entre la noche del martes y la madrugada del miércoles pasado en el que se utilizó el Láser de Alta Energía Multipropósito (AMP-HEL, por su siglas en inglés) del Ejército, según dijo en un comunicado el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y el Comando Norte de EE.UU.

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Los drones interceptados habían sido clasificados como una amenaza física para el personal militar y los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

"La neutralización exitosa de estos drones hostiles es una prueba directa de la preparación, la vigilancia y la ventaja tecnológica de la Fuerza de Tarea Conjunta", afirmó el mayor general Curtis Taylor, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta – Frontera Sur (JTF-SB, en inglés).

Narcos emplean drones

El operativo marcó la primera vez que se usó el sistema AMP-HEL para neutralizar drones vinculados a cárteles en la frontera sur.

Taylor afirmó que los cárteles emplean cada vez más sistemas de aeronaves no tripuladas para facilitar el tráfico ilícito de personas y espiar activamente al personal militar y a los agentes de CBP.

El mayor general agradeció el apoyo del Ejército Mexicano, lo que supone que el Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tuvo conocimiento del ataque.

Sheinbaum ha declarado que cualquier acción unilateral de Estados Unidos en suelo mexicano constituiría una grave violación de la soberanía de su país.

FUENTE: Con información de EFE