Seis arrestados por supuesto desvío de $5.8 millones de condominios en Miami-Dade

Representantes de las agencias participantes ofrecen detalles de la pesquisa que culminó con el arresto de seis personas.

Autoridades e investigadores presentan el operativo que permitió descubrir el supuesto desvío de al menos 5.8 millones de dólares de asociaciones residenciales.

La sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, junto con integrantes de su equipo, informa sobre los resultados de la Operación Sundown.

Implicados en el caso en que se estima un robo de 5.8 millones de dólares.

MIAMI.- Seis personas fueron arrestadas tras una pesquisa de dos años sobre la desaparición de al menos 5.8 millones de dólares pertenecientes a cinco asociaciones de condominios y propietarios de viviendas en Miami-Dade.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) identificó a Juan Awais, de 60 años, como supuesto jefe de una estructura integrada además por familiares, empleados y proveedores relacionados con sus compañías de administración de propiedades.

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El operativo, denominado “Operation Sundown”, incluyó siete órdenes de registro y extensos análisis forenses de dispositivos y archivos digitales.

Los detectives sostienen que Awais utilizaba sus empresas para establecer vínculos con las juntas directivas y asumir el control de las operaciones financieras de los complejos residenciales.

Autoridades e investigadores presentan el operativo que permitió descubrir el supuesto desvío de al menos 5.8 millones de dólares de asociaciones residenciales. CORTESÍA MDSO

Muchas de esas directivas estaban integradas por voluntarios de edad avanzada que hablaban principalmente español. Algunos habrían firmado documentos sin comprender plenamente su contenido ni conocer las conexiones entre las compañías contratadas.

Una vez consolidado ese dominio, el grupo supuestamente desvió cuotas de mantenimiento, indemnizaciones de seguros, préstamos e ingresos procedentes de cobros. Para ocultar las transferencias se habrían empleado facturas falsas, proveedores relacionados y solicitudes de pago por trabajos inexistentes o ya remunerados.

Parte del dinero debía cubrir reparaciones de techos, seguridad, jardinería, renovaciones generales y recuperación de deudas. Sin embargo, los investigadores afirman que terminó en cuentas personales o negocios controlados por los involucrados.

Uno de los casos examinados corresponde a una indemnización destinada a restaurar un edificio afectado por el huracán Irma. Cientos de miles de dólares de ese pago habrían sido transferidos a una persona sin derecho legítimo sobre esos recursos.

Los agentes también detectaron posibles intentos de obstaculizar el proceso mediante la entrega de expedientes incompletos o creados recientemente. Algunos miembros de las juntas habrían sido persuadidos para que no hablaran con las fuerzas del orden.

Las comunidades identificadas como afectadas son Mira Villa Condo Association, Los Sueños Condo, Samari Lake East Condo Association, Lago Grande y Country Lake Manors. La mayoría de las propiedades se encuentra en Hialeah.

Además de Awais, fueron detenidos Michael Irizarry, Delma Alonso, Johana Barrios Perez-Tapia, Juliet Ramos y Cynthea Louise Waltz.

Awais enfrenta acusaciones de asociación delictiva, lavado de dinero, fraude organizado, hurto mayor y aceptación o solicitud de comisiones ilegales. Un juez le fijó una fianza de tres millones de dólares durante su comparecencia inicial.

Ramos, Perez-Tapia y Alonso también están imputadas por asociación delictiva, blanqueo de capitales y varios delitos de fraude organizado. Waltz e Irizarry fueron capturados por el Departamento de Policía de Pembroke Pines, mientras MDSO no precisó inicialmente las imputaciones específicas contra ambos.

La sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, junto con integrantes de su equipo, informa sobre los resultados de la Operación Sundown. CORTESÍA MDSO

La sheriff Rosie Cordero-Stutz advirtió que los 5.8 millones de dólares corresponden únicamente a las pérdidas confirmadas hasta el momento. La cifra podría aumentar a medida que se examinen otras transacciones.

El caso continúa abierto y no se descartan nuevas detenciones. La supuesta trama perjudicó a cientos de familias que pagaron cuotas mensuales y evaluaciones especiales para conservar sus edificios, financiar reparaciones y proteger el valor de sus viviendas.