domingo 21  de  junio 2026
FÚTBOL

Mohamed Salah pone a soñar a Egipto

Con un gol y una asistencia de Mohamed Salah, Egipto dio un paso gigante hacia los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-1 a Nueva Zelanda y liderar el Grupo G.

Mohamed Salah #10 de Egipto celebra el segundo gol de su equipo durante el partido del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Nueva Zelanda y Egipto&nbsp;

Mohamed Salah #10 de Egipto celebra el segundo gol de su equipo durante el partido del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Nueva Zelanda y Egipto 

AFP

VANCOUVER.- Con un gol clave, el que selló la remontada, y una asistencia, Mohamed Salah asumió la responsabilidad y lideró la victoria de Egipto este domingo por 3-1 sobre Nueva Zelanda, que lo deja a las puertas de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Los Faraones quedaron como únicos líderes del peleado Grupo G con cuatro puntos, seguidos de Bélgica e Irán, que igualaron 0-0 más temprano, con dos cada uno. Nueva Zelanda cierra con una unidad.

Lee además
Los jugadores de Irán celebran al término del partido de fútbol del Grupo G de la Copa Mundial 2026 entre Bélgica e Irán en el Estadio de Los Ángeles 
Fútbol

Irán busca proclamar su milagro mundialista
Jugadores de los Países Bajos aplauden a sus seguidores tras ganar el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Países Bajos y Suecia
fútbol

Un Mundial impredecible busca a su octavo campeón

El viernes, en la tercera y última jornada (03H00 GMT del sábado), Egipto jugará frente a Irán en Seatlle y Nueva Zelanda lo harpa contra Bélgica en Vancouver.

De esta forma, a los Faraones les bastará con empatar para avanzar a la segunda ronda del Mundial 2026 e incluso perdiendo ante los iraníes podrían terminar segundos de la serie o también clasificar como uno de los mejores terceros.

Por ello la importancia de este triunfo, vital, en el que Salah fue determinante.

El emblema del Liverpool, sin equipo para la próxima temporada al expirar su contrato con los Reds, anotó el segundo tanto de los Faraones a los 67 minutos y asistió a Trézéguet en el tercero (82').

De esta manera, asumió su responsabilidad como capitán y llevó a Egipto a dar vuelta un partido en el que los Kiwis se habían adelantado a los 15 minutos por medio de Surman, tras una asistencia de la sensación de las redes sociales Tim Payne.

Egipto había igualado a los 59' con un tanto de Mostafá Zico, ocho minutos antes de la fulgurante aparición de Salah con un gol marca registrada, un remate a colocar -un pase a la red- con la cara interna del pie izquierdo dentro del área.

Dos minutos después de lanzar el córner que devino en el tanto definitivo de la victoria de Egipto, Salah fue reemplazado y el estadio BC Place, en Vancouver, se vino abajo y lo despidió con una ovación.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Uruguay se complica en el Mundial FIFA 2026: necesita ganarle a España

Bélgica vuelve a tropezar ante Irán y deja en suspenso su clasificación

Lamine Yamal marca su primer gol mundialista y lidera la goleada de España ante Arabia Saudita

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ramiro Valdés en una foto de 2003.  video
CUBA

Muere Ramiro Valdés, fundador del MININT y símbolo de la represión en Cuba

María Corina Machado pronuncia un discurso en la avenida Cuba de Ciudad de Panamá en Panamá, el 23 de mayo de 2026.
CIFRAS

Respaldo a María Corina Machado alcanza un abrumador 82.6%

A Keiko Fujimori le toca demostrar que puede gobernar. (AFP)
PERÚ

Keiko tendrá que gobernar con mano dura, advierte experto 

Simpatizantes de Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, observan una pantalla gigante que muestra un retrato del candidato y el lema “Firmes por la patria” tras la segunda vuelta electoral en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026.  
ELECCIONES

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella.
ELECCIONES

De la Espriella gana la Presidencia de Colombia, según conteo preliminar

Te puede interesar

Simpatizantes de Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, observan una pantalla gigante que muestra un retrato del candidato y el lema “Firmes por la patria” tras la segunda vuelta electoral en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026.  
ELECCIONES

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Ramiro Valdés en una foto de 2003.  video
CUBA

Muere Ramiro Valdés, fundador del MININT y símbolo de la represión en Cuba

Mario Díaz-Balart, congresista cubanoamericano.
DECLARACIONES

Díaz-Balart: "Cuando la dictadura cubana se derrumbe, no creo que el régimen Ortega-Murillo pueda sobrevivir"

El Dr. Díaz entrenando con su hijo Cristian.
DÍA DE LOS PADRES

Padres, patriotas y académicos: un padre y sus dos hijos al servicio de la Marina de EEUU

Personas pasando frente a un hotel, en La Habana, Cuba.
CRISIS

Cuba: El mayor apagón dejará sin corriente a 64% de la isla este domingo