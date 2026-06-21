domingo 21  de  junio 2026
ELECCIONES

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia

Asimismo, el presidente electo de Colombia afirmó que Trump le manifestó "su apoyo" tras victoria en balotaje

Simpatizantes de Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, observan una pantalla gigante que muestra un retrato del candidato y el lema “Firmes por la patria” tras la segunda vuelta electoral en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026. &nbsp;

Simpatizantes de Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, observan una pantalla gigante que muestra un retrato del candidato y el lema “Firmes por la patria” tras la segunda vuelta electoral en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026.

 

JUAN BARRETO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Bogotá.- El abogado Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, se presentó este domingo como presidente electo de Colombia en su cuenta personal en la red social X, luego de que, según el conteo preliminar, se impone al izquierdista Iván Cepeda.

"Presidente electo de Colombia por el movimiento Defensores de la Patria. Padre y Esposo. Patriota. Abogado. Empresario. Firme por la Patria", dice la descripción del ultraderechista en la cuenta @ABDELAESPRIELLA en X.

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Asimismo, el presidente electo de Colombia afirmó que Trump le manifestó "su apoyo" tras victoria en balotaje.

FUENTE: EFE

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