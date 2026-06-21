Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia

Simpatizantes de Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, observan una pantalla gigante que muestra un retrato del candidato y el lema “Firmes por la patria” tras la segunda vuelta electoral en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026.

Bogotá.- El abogado Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, se presentó este domingo como presidente electo de Colombia en su cuenta personal en la red social X, luego de que, según el conteo preliminar, se impone al izquierdista Iván Cepeda.