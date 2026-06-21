domingo 21  de  junio 2026
Fútbol

Lamine Yamal marca su primer gol mundialista y lidera la goleada de España ante Arabia Saudita

Lamine Yamal marcó su primer gol en un Mundial y lideró la goleada 4-0 de España sobre Arabia Saudita, resultado que impulsa a la Roja en el Mundial 2026.

El delantero español número 19, Lamine Yamal (derecha), celebra tras marcar el primer gol durante el partido de fútbol del Grupo H de la Copa Mundial 2026 entre España y Arabia Saudí en el Estadio de Atlanta, el 21 de junio de 2026.&nbsp;

El delantero español número 19, Lamine Yamal (derecha), celebra tras marcar el primer gol durante el partido de fútbol del Grupo H de la Copa Mundial 2026 entre España y Arabia Saudí en el Estadio de Atlanta, el 21 de junio de 2026. 

ROBERTO SCHMIDT / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

España dejó atrás las dudas de su estreno en el Mundial 2026 y firmó una contundente victoria por 4-0 sobre Arabia Saudita este domingo en Atlanta, un resultado que la coloca provisionalmente como líder del Grupo H y la acerca a los dieciseisavos de final.

La gran figura de la tarde fue Lamine Yamal. La joven estrella española, de apenas 18 años, anotó su primer gol en una Copa del Mundo y abrió el camino para una selección que mostró una imagen completamente diferente a la ofrecida en el empate sin goles frente a Cabo Verde en su debut.

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Ante más de 68.000 espectadores en el Estadio Atlanta, el equipo dirigido por Luis de la Fuente resolvió el encuentro en apenas 23 minutos. Lamine Yamal inauguró el marcador al minuto 10 tras una asistencia de Mikel Oyarzabal, quien posteriormente se encargó de ampliar la ventaja con un doblete en apenas tres minutos.

El delantero de la Real Sociedad atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera con la selección española. Con sus dos anotaciones ante Arabia Saudita, suma 14 goles y siete asistencias en sus últimos 13 partidos con la Roja.

España dominó de principio a fin. La presión alta, la circulación rápida del balón y la movilidad de sus atacantes desarmaron por completo el planteamiento defensivo de Arabia Saudita, que nunca encontró respuestas para frenar el vendaval ofensivo español.

El cuarto tanto llegó al inicio del segundo tiempo cuando un remate de Marc Cucurella terminó siendo desviado hacia su propia portería por el defensor Hassan Altambakti, sentenciando definitivamente el encuentro.

Lamine responde a las expectativas

Tras dejar buenas sensaciones en los minutos que disputó frente a Cabo Verde, Lamine Yamal respondió con una actuación brillante desde el inicio. El extremo del Barcelona fue un constante dolor de cabeza para la defensa saudita gracias a su velocidad, capacidad de desequilibrio y lectura del juego.

Su primer gol en una Copa del Mundo fue celebrado con emoción por el joven futbolista, que besó el césped y señaló al cielo antes de recibir la ovación de los aficionados españoles presentes en el estadio.

España recupera la confianza

La goleada supone un impulso anímico importante para una selección que había sido cuestionada tras su inesperado empate en el debut. Luis de la Fuente introdujo cuatro cambios en la alineación titular y la respuesta fue inmediata.

Con cuatro puntos en dos jornadas, España llegará fortalecida a su decisivo enfrentamiento contra Uruguay el próximo 26 de junio en Guadalajara, un partido que podría definir el liderato del Grupo H.

Además del resultado, la actuación colectiva y el nivel mostrado por figuras como Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo y Marc Cucurella permiten a la Roja recuperar la ilusión de pelear por el título mundial.

La victoria también tuvo un significado especial para Luis de la Fuente, quien celebró su cumpleaños número 65 viendo a su equipo ofrecer la mejor versión desde el inicio del torneo.

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