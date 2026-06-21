Uruguay se complica en el Mundial FIFA 2026: necesita ganarle a España

Federico Valverde de Uruguay reacciona este domingo, en un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y Cabo Verde

MIAMI.- Uruguay se encuentra en una situación complicada en el Mundial FIFA 2026 . Tras un sorpresivo empate contra Arabia Saudí y un 2 a 2 frente a Cabo Verde, la selección uruguaya se ve obligada a vencer a España en el último partido de la fase de grupos para asegurar su pase a los dieciseisavos de final del torneo.

La actuación del equipo ha sido, en general, poco convincente. A pesar de las promesas de haber aprendido de errores previos, dos centros que terminaron en gol por parte de Maxi Araújo y Agustín Canobbio fueron lo más destacado de una selección que aún no logra convencer a sus seguidores en el certamen.

Los errores defensivos se han pagado caros en el Mundial. Una barrera que se abrió de forma inusual permitió a Cabo Verde anotar su primer tanto, y una pérdida de balón de Mathías Olivera, sumada a una mala salida del arquero Fernando Muslera, derivó en el segundo gol del equipo africano.

Uruguay llega a la última jornada con 2 puntos, situándose en la tercera posición del grupo. Una victoria contra España podría catapultarlos al primer puesto, pero un empate dependería de otros resultados, y una derrota significaría la eliminación automática del torneo más importante del fútbol mundial.

El encuentro de Uruguay ante Cabo Verde recordó al partido contra Arabia Saudí, generando una sensación de 'déjà vu' cuando los africanos se adelantaron en el marcador a los veinte minutos de juego, complicando aún más el panorama para la Celeste.

Un potente disparo de Kevin Pina desde unos 30 metros de distancia, que se coló entre la barrera, dejó sin opciones a Fernando Muslera. El guardameta se convirtió en el uruguayo con más partidos mundialistas al disputar su 18º encuentro, superando a Edinson Cavani en esta marca histórica.

Uruguay acusó el golpe y estuvo cerca de recibir el segundo tanto tras una pérdida de balón en la salida. Sin embargo, Gilson Benmichol no logró capitalizar la oportunidad cuando ya se encontraba en el área rival, perdiendo la posesión y evitando un marcador más adverso.

El delantero caboverdiano, jugador más liberado en defensa para su equipo, se mostró incisivo en los contragolpes, a diferencia de su planteamiento más conservador contra España. Cabo Verde, encerrado atrás, buscó aprovechar los espacios dejados por la defensa uruguaya en busca de oportunidades ofensivas.

En las gradas, la madre de 'Vozinha', el guardameta caboverdiano, siguió el encuentro. El jugador, héroe contra España y ausente en ese debut por problemas de visado, pudo finalmente asistir al partido para presenciar el desempeño de su selección y, en particular, el de su hijo bajo los tres palos.

A pesar de la presencia de su madre, 'Vozinha' no tuvo intervenciones destacadas. Uruguay, con solo dos tiros a puerta en todo el partido, logró anotar en ambas ocasiones durante la primera mitad, demostrando efectividad en sus escasas llegadas al arco rival.

El primer gol del empate llegó a través de Araújo, quien capitalizó un rebote tras un remate a un poste de un defensor caboverdiano. Posteriormente, en el tiempo de descuento de la primera mitad, el extremo Canobbio prolongó un centro que Agustín Canobbio empujó a la red para igualar el marcador.

Tras la igualdad, se podría haber esperado que la selección sudamericana buscara ampliar la diferencia de goles para afrontar con mayor tranquilidad el último encuentro contra España, que previamente había goleado 4 a 0 a Arabia Saudí. Sin embargo, el equipo no mostró la voracidad esperada.

La ausencia de Luis Suárez, quien observaba el partido desde la grada, se hizo notar. Uruguay volvió a permitir el avance de Cabo Verde tras una pérdida de balón de Olivera y una falla en la salida de Muslera. Helio Varela aprovechó la circunstancia para anotar el 2 a 2 a puerta vacía.

Un posible tercer gol uruguayo, anotado tras un tiro de esquina, generó gran expectativa en el estadio. Sin embargo, la celebración se vio interrumpida tras una revisión del VAR que dictaminó un fuera de juego milimétrico del lanzador, invalidando la jugada y manteniendo el empate en el marcador.

Considerando el inminente partido contra España, el empate no era un resultado favorable para Uruguay. Marcelo Bielsa, director técnico, buscó cambiar la dinámica introduciendo a Darwin Núñez y Nicolás de la Cruz durante la pausa de hidratación, una medida que había criticado previamente por interrumpir el ritmo del juego.

Este tiempo muerto táctico coincidió con la fase más ofensiva de Uruguay en todo el encuentro. 'La Celeste' presionó intensamente el área de Cabo Verde, que se replegó completamente en defensa, intentando repeler los continuos centros, tanto rasos como aéreos, que bombardeaban su portería.

Valverde estuvo cerca de marcar un golazo de alta factura con un potente remate desde el borde del área. Posteriormente, Canobbio tuvo una clara oportunidad de mano a mano en el descuento. Sin embargo, Uruguay se sobresaltó cuando una jugada de contragolpe de Cabo Verde terminó con una caída de Da Costa en el área que generó dudas sobre un posible penal.

En esta ocasión, no fue necesaria una intervención milagrosa de 'Vozinha' para asegurar un punto. Cabo Verde, que llegó invicto a la última jornada, se jugará su pase a la siguiente fase contra Arabia Saudí, en un partido decisivo para ambos combinados africanos.

El seleccionado de Uruguay, que llegó a este partido con 2 puntos, se enfrenta a la necesidad imperiosa de ganar a España para avanzar en el Mundial FIFA 2026. Un empate lo dejaría a merced de los resultados de otros terceros, mientras que una derrota significaría la eliminación.

FUENTE: Con información de EFE