Bélgica vuelve a tropezar ante Irán y deja en suspenso su clasificación

El delantero belga Leandro Trossard (número 10) y el centrocampista iraní Alireza Jahanbakhsh (número 7) luchan por el balón durante el partido de fútbol del Grupo G de la Copa Mundial de 2026 entre Bélgica e Irán en el Estadio de Los Ángeles en Inglewood el 21 de junio de 2026.

La selección de Bélgica volvió a decepcionar en el Mundial 2026 al empatar 0-0 frente a Irán este domingo en Los Ángeles, un resultado que complica seriamente sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

Después de igualar en su debut contra Egipto, el conjunto dirigido por el técnico francés Rudi Garcia sigue sin conocer la victoria en el Grupo G. Con apenas dos puntos y un solo gol anotado en dos encuentros, los belgas llegarán a la última jornada obligados a obtener un buen resultado frente a Nueva Zelanda.

FÚTBOL Bélgica salva un empate 1-1 con Egipto en su debut en el Mundial

El encuentro disputado en Los Ángeles tuvo como principales figuras a los guardametas Thibaut Courtois y Alireza Beiranvand, quienes sostuvieron el empate con intervenciones decisivas. Bélgica estuvo cerca de llevarse la victoria gracias a una acción de Dodi Lukebakio, cuyo disparo desde fuera del área pasó rozando la escuadra.

Irán incluso llegó a celebrar un tanto que posteriormente fue invalidado por un ajustado fuera de juego. Además, el Team Melli disputó más de media hora con superioridad numérica, pero no logró aprovechar la ventaja para romper el marcador.

La igualdad mantiene completamente abierta la lucha por la clasificación en el Grupo G. Bélgica e Irán suman dos puntos cada uno, mientras que Egipto y Nueva Zelanda continúan con opciones de avanzar dependiendo de los resultados de la segunda jornada.

Los iraníes afrontarán ahora un duelo decisivo contra Egipto, donde necesitarán al menos un empate para conservar posibilidades de clasificación. Por su parte, Bélgica se jugará gran parte de su futuro mundialista frente a Nueva Zelanda en un partido de alto riesgo.