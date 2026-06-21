domingo 21  de  junio 2026
CIFRAS

Respaldo a María Corina Machado alcanza un abrumador 82.6%

Los resultados del más reciente informe de Meganálisis revela el desplome del Socialismo del Siglo XXI en Venezuela

María Corina Machado pronuncia un discurso en la avenida Cuba de Ciudad de Panamá en Panamá, el 23 de mayo de 2026.

María Corina Machado pronuncia un discurso en la avenida Cuba de Ciudad de Panamá en Panamá, el 23 de mayo de 2026.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El último estudio de opinión pública de la firma Meganálisis, correspondiente a mayo de 2026, consolida que el liderazgo de María Corina Machado, capitaliza el clamor popular de cambio frente a la ruina provocada por el régimen venezolano.

Ante un eventual escenario electoral polarizado, Machado obtendría un abrumador 82.6% de los sufragios, mientras que la presidente encargada del régimen , Delcy Rodríguez, alcanzaría 4.5% de apoyo.

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La consulta, efectuada entre el 20 y el 27 de mayo del año en curso sobre una muestra nacional de 1,119 ciudadanos, ratifica el rechazo generalizado hacia la cúpula oficialista. El 93.8% de la población rechaza de manera tajante la posibilidad de que Delcy Rodríguez lidere cualquier proceso de transición institucional.

Colapso total del modelo y la identidad chavista

El diagnóstico social de la encuesta evidencia el agotamiento irreversible de la doctrina socialista. El 87.2% de los consultados asocia el socialismo directamente con "mal vivir, retroceso y pobreza", sepultando la retórica oficial que solo convence al 7.6% de los encuestados. Asimismo, apenas el 10.4% se define formalmente como de izquierda (lo que representa una caída de 4.4 puntos respecto a febrero de 2026) y solo el 4.3% asume la etiqueta de chavista.

Si bien el 54.1% de la muestra admite el voto a favor de la estructura oficialista en los últimos 27 años, el 92.1% de este segmento expresa hoy profundo arrepentimiento y vergüenza por dicha decisión. Además, el 89.3% califica la era del chavismo como una auténtica "maldición" para la nación, mientras que el 59.3% percibe una fragmentación irreversible en el bloque del régimen, anticipando su definitiva desaparición. En materia judicial, la denominada Ley de Amnistía carece de legitimidad popular; el 70.4% la tilda de "estafa y burla" contra los presos políticos y sus familias, exigiéndose por parte del 87.1% la aplicación estricta de castigos y justicia penal en lugar de perdón indiscriminado.

La urgencia electoral y el liderazgo

Frente al estancamiento nacional, el 74.6% califica las elecciones presidenciales como el proceso más urgente e importante a realizarse. En una simulación de postulación abierta, los resultados ratifican la hegemonía de la oposición genuina: María Corina Machado lidera con el 69.8% de intención de voto espontáneo, seguida muy de lejos por Juan Pablo Guanipa con un 4.9%, y Delcy Rodríguez con apenas un 3.7%. Diosdado Cabello figura en el subsuelo estadístico con un 0.6%, otros 11 nombres acumulan el 2.1% y los indecisos se ubican en 18.9%.

Asfixia económica y crisis estructural de servicios

La vida cotidiana bajo el control del régimen venezolano resulta materialmente insostenible. El ingreso promedio real de los hogares se congela en un precario $368.15 mensuales (tasa BCV), mientras el costo mínimo para satisfacer las necesidades básicas se eleva a $805.68. Esto genera una brecha del 218.8%, lo que imposibilita la subsistencia digna de las familias.

A la par, el colapso eléctrico destruye la dinámica familiar: el 81.5% de los hogares reporta apagones perpetrados por Corpoelec cuatro o más días por semana, con una duración promedio de 4.73 horas por evento. Ante este escenario de desidia, el 87.9% de los ciudadanos exige la eliminación radical de la corporación estatal y la privatización completa del servicio, desestimando la opción de inyectar más capital público (apoyada solo por el 10.5%).

Índices netos de respaldo político

La polarización de liderazgos exhibe números inequívocos en cuanto a la aceptación y el rechazo generalizado de las principales figuras evaluadas por la ciudadanía:

María Corina Machado: 72.3% apoyo / 7.4% rechazo.

Edmundo González:45.7% apoyo / 7.2% rechazo.

Nicolás Maduro: 5.5% apoyo / 89.8% rechazo.

Delcy Rodríguez: 3.7% apoyo / 93.1% rechazo.

Diosdado Cabello: 0.6% apoyo / 94.8% rechazo.

FUENTE: Redacción

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