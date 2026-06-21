Respaldo a María Corina Machado alcanza un abrumador 82.6%

María Corina Machado pronuncia un discurso en la avenida Cuba de Ciudad de Panamá en Panamá, el 23 de mayo de 2026.

CARACAS.- El último estudio de opinión pública de la firma Meganálisis, correspondiente a mayo de 2026, consolida que el liderazgo de María Corina Machado , capitaliza el clamor popular de cambio frente a la ruina provocada por el régimen venezolano.

Ante un eventual escenario electoral polarizado, Machado obtendría un abrumador 82.6% de los sufragios, mientras que la presidente encargada del régimen , Delcy Rodríguez, alcanzaría 4.5% de apoyo.

La consulta, efectuada entre el 20 y el 27 de mayo del año en curso sobre una muestra nacional de 1,119 ciudadanos, ratifica el rechazo generalizado hacia la cúpula oficialista. El 93.8% de la población rechaza de manera tajante la posibilidad de que Delcy Rodríguez lidere cualquier proceso de transición institucional.

Colapso total del modelo y la identidad chavista

El diagnóstico social de la encuesta evidencia el agotamiento irreversible de la doctrina socialista. El 87.2% de los consultados asocia el socialismo directamente con "mal vivir, retroceso y pobreza", sepultando la retórica oficial que solo convence al 7.6% de los encuestados. Asimismo, apenas el 10.4% se define formalmente como de izquierda (lo que representa una caída de 4.4 puntos respecto a febrero de 2026) y solo el 4.3% asume la etiqueta de chavista.

Si bien el 54.1% de la muestra admite el voto a favor de la estructura oficialista en los últimos 27 años, el 92.1% de este segmento expresa hoy profundo arrepentimiento y vergüenza por dicha decisión. Además, el 89.3% califica la era del chavismo como una auténtica "maldición" para la nación, mientras que el 59.3% percibe una fragmentación irreversible en el bloque del régimen, anticipando su definitiva desaparición. En materia judicial, la denominada Ley de Amnistía carece de legitimidad popular; el 70.4% la tilda de "estafa y burla" contra los presos políticos y sus familias, exigiéndose por parte del 87.1% la aplicación estricta de castigos y justicia penal en lugar de perdón indiscriminado.

La urgencia electoral y el liderazgo

Frente al estancamiento nacional, el 74.6% califica las elecciones presidenciales como el proceso más urgente e importante a realizarse. En una simulación de postulación abierta, los resultados ratifican la hegemonía de la oposición genuina: María Corina Machado lidera con el 69.8% de intención de voto espontáneo, seguida muy de lejos por Juan Pablo Guanipa con un 4.9%, y Delcy Rodríguez con apenas un 3.7%. Diosdado Cabello figura en el subsuelo estadístico con un 0.6%, otros 11 nombres acumulan el 2.1% y los indecisos se ubican en 18.9%.

Asfixia económica y crisis estructural de servicios

La vida cotidiana bajo el control del régimen venezolano resulta materialmente insostenible. El ingreso promedio real de los hogares se congela en un precario $368.15 mensuales (tasa BCV), mientras el costo mínimo para satisfacer las necesidades básicas se eleva a $805.68. Esto genera una brecha del 218.8%, lo que imposibilita la subsistencia digna de las familias.

A la par, el colapso eléctrico destruye la dinámica familiar: el 81.5% de los hogares reporta apagones perpetrados por Corpoelec cuatro o más días por semana, con una duración promedio de 4.73 horas por evento. Ante este escenario de desidia, el 87.9% de los ciudadanos exige la eliminación radical de la corporación estatal y la privatización completa del servicio, desestimando la opción de inyectar más capital público (apoyada solo por el 10.5%).

Índices netos de respaldo político

La polarización de liderazgos exhibe números inequívocos en cuanto a la aceptación y el rechazo generalizado de las principales figuras evaluadas por la ciudadanía:

María Corina Machado: 72.3% apoyo / 7.4% rechazo.

Edmundo González:45.7% apoyo / 7.2% rechazo.

Nicolás Maduro: 5.5% apoyo / 89.8% rechazo.

Delcy Rodríguez: 3.7% apoyo / 93.1% rechazo.

Diosdado Cabello: 0.6% apoyo / 94.8% rechazo.

FUENTE: Redacción