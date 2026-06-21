Cuba: El mayor apagón dejará sin corriente a 64% de la isla este domingo

LA HABANA.- Cuba tendrá este domingo otra jornada con prolongados apagones, sobre todo en el horario "pico" (tarde-noche), cuando el mayor corte del suministro de electricidad deje al 64% de su territorio sin corriente a la vez, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE.

El país caribeño vive una grave crisis energética desde mediados de 2024 agravada por la decisión del régimen de la isla de no invertir en la red eléctrica nacional y por la falta de apoyo del régimen de Venezuela tras la detención del dictador Nicolás Maduro y su esposa por parte de EEUU.

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El Gobierno de la isla ha reconocido que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es "crítica" y "extremadamente tensa".

En las últimas semanas los apagones en La Habana han llegado a superar las 30 horas diarias en algunas zonas, situación que ha azuzado el descontento social y motivado protestas pacíficas con cacerolazos y quema de basureros en diversos barrios de la capital cubana.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.160 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.940 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.970 MW.

En este momento, diez de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento.

Además están fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida por falta de combustible, dos centrales flotantes y otras dos plantas que operan con fuel.

Los problemas estructurales de las termoeléctricas -que son responsables del 40% de la generación y usan crudo nacional- se deben principalmente a la obsolescencia, pues tienen décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones. El régimen castrista ha ahoracado la economía nacional, prohibido las inversiones y anulado iniciativas privadas que busquen el desarrollo de la isla caribeña.

Asimismo, la falta de combustible hace que los motores de generación -que usan diésel y fueloil- estén completamente parados, cuando esta fuente es responsable del otro 40 % de la generación.

La Venezuela chavista entregó petróleo a Cuba por más de 20 años sin ningún tipo de pago monterio sino en supuestos intercambios sociales, cuando en la realidad la isla murieron unos 32 cubanos que custodianban al dictador y a su esposa.

Expertos independientes consideran que la crisis energética cubana responde a una combinación de infrafinanciación crónica del sector, un sistema energético obsoleto tras décadas de explotación y con déficit crónico de inversiones, más un elemento coyuntural, el cerco petrolero estadounidense.

De acuerdo con sus cálculos, Cuba requiere de unos 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que solo 40.000 provienen de su producción nacional.

La situación energética ha agravado la crisis económica en Cuba que afrontará en este 2026 la contracción económica más profunda de la región, con un decrecimiento del 6,5 % de su Producto Interno Bruto (PIB), según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), a lo cual habría que sumar la caída acumulada de más de un 15 % entre 2020 y 2025.

FUENTE: Con información de EFE