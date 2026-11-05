jueves 5  de  noviembre 2026
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Mourinho defiende a Vinicius: "Ha hecho un partido aceptable"

El técnico portugués del Real Madrid, José Mourinho, también negó que el atacante brasileño haya motivado el desplazamiento de Yan Diomande a la banda derecha

El técnico portugués del Real Madrid, José Mourinho, saluda al delantero brasileño Vinicius Júnior (izq.), número 07, y al centrocampista turco Arda Güler, número 15, tras su sustitución durante un partido de la liga española entre el Elche CF y el Real Madrid.

El técnico portugués del Real Madrid, José Mourinho, saluda al delantero brasileño Vinicius Júnior (izq.), número 07, y al centrocampista turco Arda Güler, número 15, tras su sustitución durante un partido de la liga española entre el Elche CF y el Real Madrid.

José Jordan / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

ATENAS.- El técnico del Real Madrid, José Mourinho, consideró este miércoles tras ganar en el descuento al AEK de Atenas 3-2 que su delantero Vinicius hizo "un partido muy aceptable".

Mourinho descartó que la presencia del brasileño hubiera sido el motivo del desplazamiento de Yan Diomande a la banda derecha.

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"Vinicius no ha provocado nada. Diomande viene al Real Madrid más para ser un jugador que puede jugar por las dos bandas que para ser un jugador de una sola banda", explicó 'Mou'.

El entrenador luso defendió a Vinicius, asegurando que "ha hecho un partido muy aceptable".

"No un partido extraordinario, pero serio, y en esa línea ha cumplido muy bien", dijo Mourinho, que en Champions siempre ha contado con el extremo brasileño, mientras cumple sus partidos de sanción en LaLiga.

El técnico luso también elogió a Jude Bellingham, del que aseguró que "no hay ningún jugador de centro del campo como él".

"Es muy completo a todos los niveles. Incluso cuando no hace un gran partido, tiene siempre trabajo, ambición, calidad, llegada a gol. Es un jugador extraordinario", afirmó.

Respecto al encuentro, Mourinho consideró que acabó ganando "el equipo con más calidad individual" en un partido "muy difícil".

El técnico del Real Madrid alabó la organización, la presión y el juego directo de su rival.

"Son ellos los responsables de que no hayamos hecho un gran partido", aseguró.

"Nosotros dentro de la dificultad hemos estado siempre en el partido, en los dos momentos críticos del 1-0 y el 2-1 hemos sabido reaccionar, hemos sabido tener personalidad", dijo Mourinho.

En los últimos minutos, con el partido roto, "con dos equipos que querían ganar, lo hizo el equipo con más calidad individual", concluyó.

Liverpool se desploma en Turquía

Bajo una intensa lluvia en medio del candente estadio Sükrü-Saracoglu de Estambul, el Liverpool sufrió su primera derrota en la Liga de Campeones este miércoles ante el Fenerbahçe (3-2), en un partido plagado de alternativas que decidió un cabezazo de Vedat Muriqi.

El gol del antiguo delantero del Real Mallorca sirvió para que el Fenerbahçe, actual sexto clasificado en el campeonato turco, estrenase su casillero de victorias en la liga de grupo único de la Champions (36 equipos), que vive su cuarta jornada.

Trey Nyoni había adelantado a los Reds (25'), antes de la igualada de Mason Greenwood para los locales (29').

Los hombres de Andoni Iraola se veían de vuelta a Inglaterra con tres puntos tras el gol del delantero sueco Alexander Isak en el minuto 69, pero otro inglés, Archie Brown (73'), y Muriqi depararon una de las grandes sorpresas en esta edición de la Champions.

"Nos hemos puesto dos veces por delante después de tener buenos momentos, controlando el partido, hemos encontrado los goles, pero luego hemos encajado en situaciones que definitivamente deberíamos defender mejor", analizó el técnico vasco de los Reds.

FUENTE: AFP

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