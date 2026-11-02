"No es fácil gestionar" las bajas en defensa, admite entrenador del Barcelona

El técnico del Barcelona, el alemán Hansi Flick, durante una conferencia de prensa previa a un juego de la Liga de Campeones, el 28 de enero de 2025.

BARCELONA.- El técnico del Barcelona, Hansi Flick , admitió este lunes en vísperas de recibir al Aston Villa en la Liga de Campeones que gestionar las numerosas bajas en defensa "no es fácil".

"Tenemos cuatro bajas en defensa, de jugadores de calidad", dijo Flick, en referencia a las ausencias de Xavi Espart, Eric García, Jules Koundé y Andreas Christensen.

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"No es fácil gestionar eso", afirmó Flick, aunque destacó la implicación del resto de jugadores en defensa.

"Esperemos que todos los lesionados vuelvan tras el parón (internacional)", añadió el técnico azulgrana, que rechazó que el equipo no esté al nivel de los grandes tras sus derrotas contra Real Madrid y PSG.

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Flick insistió en que el Barça jugó al mismo nivel que sus dos contrincantes y que antes de esos dos tropiezos habían ganado sus once encuentros anteriores.

"A este nivel todo puede pasar", recordó el técnico germano, insistiendo en que "podemos hacer historia y trabajamos para ello".

"Tenemos calidad para ganar y para lograr nuestros objetivos que son LaLiga y la Liga de Campeones", aseguró Flick, poniendo el foco en el próximo encuentro contra el Aston Villa.

"Están en un gran momento con Unai Emery, que para mí es uno de los mejores entrenadores de Europa", afirmó Flick.

"Tiene una idea muy clara de cómo quiere jugar tanto en defensa como en ataque y me gusta mucho lo que veo", añadió el dirigente, dejando claro que será "un partido duro".

"La Champions es especial en cada partido y los rivales son todos complicados", insistió el técnico azulgrana.

Flick volvió a elogiar a Raphinha, el máximo goleador del equipo, que está "a un nivel espectacular".

"Sus puntos fuertes y características se adaptan a la perfección a nuestro estilo de juego", aseguró.

"Está muy concentrado, es nuestro capitán y está demostrando su calidad, que es algo importante para nosotros", concluyó.

Boca triunfa en el clásico argentino

Boca Juniors ganó el domingo el superclásico del fútbol argentino 1-0 a un descontrolado River Plate, que terminó con nueve jugadores.

El defensa Lautaro Di Lollo anotó de cabeza, a los 27 minutos, el único tanto del encuentro disputado en La Bombonera, por la decimoquinta y penúltima fecha del torneo Clausura.

River Plate, necesitado de la victoria para asegurar su clasificación a los octavos de final, sufrió las expulsiones de los defensas Lucas Martínez Quarta (9') y Gonzalo Montiel (79').

"Ganamos porque hicimos un partido inteligente. Les dije a mis compañeros que este partido es algo único, que lo disfruten. Podríamos haber hecho algún gol más, pero fuimos inteligentes, lo importante era ganar. Todavía no conseguimos nada, pero estamos en el buen camino", remarcó el capitán de Boca, Leandro Paredes.

FUENTE: AFP