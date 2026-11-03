Barcelona recupera fuerza en la Champions y golea al Aston Villa

El brasileño Raphinha, del Barcelona, celebra el séptimo gol de su equipo en un partido de la Champions League, el 18 de marzo de 2026.

BARCELONA.- El FC Barcelona derrotó 3-0 al Aston Villa inglés este martes en la 4ª jornada de la fase de liga de la Champions League y se colocó en la zona alta del grupo único de 36 equipos.

Bajo una intensa lluvia en el Camp Nou , los azulgranas infligieron la primera derrota en la competición a los "Villanos" de Unai Emery con un gol de bella factura de Lamine Yamal (7') y un doblete del brasileño Rapinha (52', 64').

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Con esta segunda victoria consecutiva entre liga y Champions, los hombres de Hansi Flick dejan atrás definitivamente el bache que atravesaron al perder con el PSG (4-2) en la máxima competición europea hace dos semanas, antes de la dura derrota en casa ante el Real Madrid (2-1) en el campeonato doméstico.

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El conjunto culé pasa a ocupar el segundo puesto provisional en el grupo de Champions, sólo por detrás del vigente campeón PSG, donde suma 9 puntos, fruto de tres victorias y una derrota.

Sin cuajar un fútbol brillante, al Barça le bastó una genialidad de Yamal, el gran momento goleador de Raphinha y un par de intervenciones de mérito de su arquero Joan García para hacer hincar la rodilla a un Aston Villa que llegó al feudo azulgrana con pleno de victorias en Champions, si bien todas ellas de menor entidad que el Barça.

PSG aplasta al Villarreal

Pese a las bajas, el PSG demostró que hay una diferencia abismal entre el bicampeón de Europa y el Villarreal, al que goleó 6-0 este martes para mantener el pleno de victorias en la Liga de Campeones.

El duelo de la 4ª jornada de la Champions quedó decidido en poco más de un cuarto de hora, el tiempo que tardó el campeón francés en marcar cuatro goles, aprovechando los errores defensivos del equipo castellonense.

Joao Neves abrió el marcador en el minuto 9 y sin tiempo para reaccionar anotaron Desiré Doué (12'), Senny Mayulu (13') y Fabián Ruiz (17').

Según la empresa de datos Opta, el PSG estableció "el récord del equipo que más rápido marcó cuatro goles en la Liga de Campeones (16 minutos y 2 segundos).

El récord anterior lo tenía el Real Madrid, que le marcó cuatro al Dynamo Zagreb en 20 minutos en noviembre de 2011.

Entre el primer gol y el cuarto apenas pasaron 7 minutos y 35 segundos.

Ya en la segunda parte, el PSG mantuvo el pie en el acelerador y marcó por medio de Ruiz (50') y del joven de 17 años David Boly (78').

FUENTE: AFP