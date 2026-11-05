Más de 15 aviones aterrizan de emergencia en aeropuertos de Europa por amenazas de bomba

En aeropuertos como el de Francia, aviones son inspeccionados por agentes, tras amenazas de bomba

BERLIN .- Al menos 15 aviones comerciales aterrizaron de emergencia en aeropuertos de varios países de Europa este jueves, tras recibir amenazas de bomba, en una segunda oleada de falsos avisos que obligaron de todas maneras a activar amplios dispositivos de seguridad.

Las aeronaves que cubren distintas rutas aéreas debieron desembarcar en aeropuertos de Francia, Italia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Austria, Polonia, Dinamarca y Grecia, después de que el martes se activaron varias alertas.

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Hasta ahora no se ha informado sobre los responsables de amenazas que luego se ha constatado que son falsas pero han creado pánico en pasajeros y preocupación en gobiernos de Europa que se ha visto sacudida por protestas violentas y amenazas de huelga en las últimas semanas.

Aviones desviados por amenazas

Entre la cantidad de incidentes, un avión que cubría la ruta entre Dublín y Roma fue desviado de su trayectoria al recibir una amenaza cuando volaba sobre el espacio aéreo de Francia y aterrizó en la base aérea de Évreux, a un centenar de kilómetros al este de París, confirmó el gabinete del primer ministro francés, Sébastien Lecornu.

Fuentes de ese gabinete indicaron más tarde a periodistas franceses que había aterrizado sin incidentes con 151 pasajeros y seis miembros de la tripulación, pero equipos de artificieros debían intervenir para hacer comprobaciones.

Además, tres vuelos de la aerolínea Ryanair con destino a Bulgaria y salidas de Madrid, Londres y Copenhague también fueron afectados, según el ministerio de Transportes de Bulgaria que confirmó que no se halló ningún artefacto explosivo en ninguno de los tres aviones.

Otros reportes noticiosos señalan que vuelos desde Madrid y Copenhague fueron desviados a zonas apartadas y tocaron tierra en el aeropuerto Vasil Levski de Sofía, donde se evacuó a los pasajeros, inspeccionaron los equipajes, y se procedió al registro de los aviones.

También un vuelo procedente de Londres fue desviado al aeropuerto de Plovdiv, a 120 kilómetros de Sofía, y otro de Ryanair fueron afectados por una amenaza falsa, según agencias noticiosas

Los aviones fueron sometidos a protocolos de seguridad.

Aeropuertos en alerta

El Servicio de Inteligencia de Rumanía informó, por su parte, que el Aeropuerto Internacional de Bucarest fue alertado de una amenaza de bomba en un avión de Wizz Air que volaba de Milán a Bucarest con 182 pasajeros y siete tripulantes

Como en casos anteriores, equipos de seguridad revisaron el aparato, tras sacar a los pasajeros sin que notificaran alguna novedad.

Mientras, cuatro aviones con destino a Praga aterrizaron como estaba previsto en la capital checa, y la policía constató que fue falsa la amenaza, al igual que un avión de aerolínea polaca en Bruselas.

La portavoz del aeropuerto, Ihsane Chioua Lekhli, confirmó el incidente y agregó que el avión "aterrizó en seguridad" y que se precisan "medidas adicionales".

También en dos vuelos de la aerolínea griega Aegean, uno de Salónica a Milán y otro de Atenas a Viena, recibieron también sendas falsas amenazas de bomba, anunció la compañía en un comunicado, pero al comprobarse que no eran ciertas, los aviones comerciales partieron y llegaron a sus destinos sin incidentes, se reportó.

FUENTE: Con información de Europa Press, EFE