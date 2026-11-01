domingo 1  de  noviembre 2026
FÚTBOL

En medio de su polémica en China, Mbappé marca y el Real Madrid golea en Santander

El astro Kylian Mbappé, envuelto en una polémica con el pueblo chino, comandó el triunfo del Real Madrid por 3-0 en su visita al Racing de Santander el domingo

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra luego de anotar el primer gol de su equipo en un partido ante el Racing de Santander, el 1 de noviembre de 2026.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra luego de anotar el primer gol de su equipo en un partido ante el Racing de Santander, el 1 de noviembre de 2026.

ANDER GILLENEA / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

SANTANDER.- Después de una semana agitada por una controversia diplomática con China, el Real Madrid de Kylian Mbappé encadenó una cuarta victoria en LaLiga este domingo, con un 3-0 de visita ante el Racing de Santander, para no perder de vista al Barcelona y al Atlético.

Esos dos equipos habían ganado sus partidos de esta 11ª jornada el sábado, el Barça de local 6-1 al Alavés y el Atlético por 2-0 de visita ante el Levante, lo que presionaba al equipo merengue en este desplazamiento a Cantabria, en el norte del país.

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Tridente efectivo

Mbappé fue el encargado de abrir la victoria del Real Madrid, al transformar un penal en el minuto 11, antes de que el inglés Jude Bellingham (22') y el marfileño Yan Diomande (37'), con una potente volea, sentenciaran antes del descanso contra el decimosexto clasificado.

El propio Mbappé había provocado el penal que luego él mismo marcó y fue el autor de la asistencia para el gol de Bellingham, por lo que fue el principal artífice de este triunfo, en una semana tormentosa para él.

La polémica con China, además, parece no haber terminado y ninguna de las cadenas deportivas del grupo televisivo estatal CCTV han emitido ningún partido de LaLiga este fin de semana, constataron periodistas de la AFP en Pekín.

Otros duelos, entre ellos el del Barcelona del sábado, sí estuvieron disponibles en la aplicación de Migu, gigante chino del streaming y otro de los poseedores de los derechos de difusión en el país.

China había amenazado con boicotear a Mbappé, el Real Madrid y LaLiga después de unas declaraciones del futbolista francés en las que calificaba a Mao Zedong como "dictador chino", en un contexto de charla distendida en un pódcast.

Pese a las disculpas ofrecidas por el jugador y los comunicados conciliadores del club y de LaLiga, el boicot parece haberse materializado y podría extenderse la próxima semana a la Liga de Campeones de Europa, que en China emite la plataforma iQiyi Sports.

El programa de difusión de esa cadena no menciona por el momento el desplazamiento del miércoles del Real Madrid al campo del AEK Atenas.

FUENTE: AFP

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