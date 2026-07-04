sábado 4  de  julio 2026
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Mundial FIFA 2026: Así se jugarán los octavos de final

Canadá y Marruecos abrirán los octavos de final del Mundial 2026 el 4 de julio, dando inicio a una ronda que definirá a los próximos clasificados

En la Copa Mundial de 2026, Kylian Mbappé (izquierda) y el máximo goleador histórico del torneo, Lionel Messi (derecha), aspiran a ampliar sus récords goleadores.

En la Copa Mundial de 2026, Kylian Mbappé (izquierda) y el máximo goleador histórico del torneo, Lionel Messi (derecha), aspiran a ampliar sus récords goleadores.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

REDACCIÓN.- La Mundial FIFA 2026 entró en su etapa decisiva con la definición de los ocho enfrentamientos de los octavos de final. Una ronda que reunirá a varias de las principales potencias del fútbol mundial y que se jugará entre el 4 y el 7 de julio en ciudades de Estados Unidos, México y Canadá.

La acción comenzará este sábado 4 de julio, coincidiendo con la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos, uno de los tres países anfitriones del torneo. Houston abrirá la jornada con el duelo entre Canadá y Marruecos, mientras que Filadelfia recibirá el choque entre Paraguay y Francia. Ambos compromisos definirán a los primeros clasificados a los cuartos de final.

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El domingo 5 de julio será el turno de dos de los partidos más esperados de esta fase. Brasil se enfrentará a Noruega en East Rutherford, mientras que la selección de México buscará aprovechar el respaldo de su afición cuando reciba a Inglaterra en Ciudad de México.

Para el lunes 6 de julio quedarán programados otros dos encuentros de alto voltaje: el clásico ibérico entre Portugal y España, en Arlington, y el duelo entre Estados Unidos y Bélgica, que se disputará en Seattle.

La ronda de octavos concluirá el martes 7 de julio con otros dos compromisos. Argentina, una de las favoritas al título, se medirá a Egipto en Atlanta, mientras que Suiza enfrentará en Vancouver a Colombia.

Además de la presencia de selecciones históricas como Brasil, Argentina, Francia, Inglaterra, España y Portugal, esta fase también contará con equipos que han sorprendido durante el torneo, como Marruecos, Paraguay, Noruega y Egipto, que buscarán seguir haciendo historia en la primera Copa del Mundo con 48 selecciones.

Calendario de los octavos de final del Mundial 2026

Sábado 4 de julio

  • Houston (13:00 hora del Este): Canadá vs. Marruecos.
  • Filadelfia (17:00 hora del Este): Paraguay vs. Francia.

Domingo 5 de julio

  • East Rutherford (14:00 hora del Este): Brasil vs. Noruega.
  • Ciudad de México (20:00 hora del Este): México vs. Inglaterra.

Lunes 6 de julio

  • Arlington (14:00 hora del Este): Portugal vs. España.
  • Seattle (20:00 hora del Este): Estados Unidos vs. Bélgica.

Martes 7 de julio

  • Atlanta (12:00 hora del Este): Argentina vs. Egipto.
  • Vancouver (16:00 hora del Este): Suiza vs. Colombia.

Los ocho vencedores avanzarán a los cuartos de final del Mundial 2026, acercándose al objetivo de conquistar el título de la primera Copa del Mundo organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

Con varias de las máximas potencias aún en competencia y una serie de enfrentamientos entre campeones del mundo y selecciones revelación, la fase de eliminación directa promete ofrecer algunos de los partidos más atractivos del campeonato y marcar el rumbo hacia la gran final del 19 de julio.

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