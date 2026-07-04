Mundial FIFA 2026: Así se jugarán los octavos de final

REDACCIÓN.- La Mundial FIFA 2026 entró en su etapa decisiva con la definición de los ocho enfrentamientos de los octavos de final. Una ronda que reunirá a varias de las principales potencias del fútbol mundial y que se jugará entre el 4 y el 7 de julio en ciudades de Estados Unidos, México y Canadá.
La acción comenzará este sábado 4 de julio, coincidiendo con la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos, uno de los tres países anfitriones del torneo. Houston abrirá la jornada con el duelo entre Canadá y Marruecos, mientras que Filadelfia recibirá el choque entre Paraguay y Francia. Ambos compromisos definirán a los primeros clasificados a los cuartos de final.
El domingo 5 de julio será el turno de dos de los partidos más esperados de esta fase. Brasil se enfrentará a Noruega en East Rutherford, mientras que la selección de México buscará aprovechar el respaldo de su afición cuando reciba a Inglaterra en Ciudad de México.
Para el lunes 6 de julio quedarán programados otros dos encuentros de alto voltaje: el clásico ibérico entre Portugal y España, en Arlington, y el duelo entre Estados Unidos y Bélgica, que se disputará en Seattle.
La ronda de octavos concluirá el martes 7 de julio con otros dos compromisos. Argentina, una de las favoritas al título, se medirá a Egipto en Atlanta, mientras que Suiza enfrentará en Vancouver a Colombia.
Además de la presencia de selecciones históricas como Brasil, Argentina, Francia, Inglaterra, España y Portugal, esta fase también contará con equipos que han sorprendido durante el torneo, como Marruecos, Paraguay, Noruega y Egipto, que buscarán seguir haciendo historia en la primera Copa del Mundo con 48 selecciones.
Calendario de los octavos de final del Mundial 2026
Sábado 4 de julio
- Houston (13:00 hora del Este): Canadá vs. Marruecos.
- Filadelfia (17:00 hora del Este): Paraguay vs. Francia.
Domingo 5 de julio
- East Rutherford (14:00 hora del Este): Brasil vs. Noruega.
- Ciudad de México (20:00 hora del Este): México vs. Inglaterra.
Lunes 6 de julio
- Arlington (14:00 hora del Este): Portugal vs. España.
- Seattle (20:00 hora del Este): Estados Unidos vs. Bélgica.
Martes 7 de julio
- Atlanta (12:00 hora del Este): Argentina vs. Egipto.
- Vancouver (16:00 hora del Este): Suiza vs. Colombia.
Los ocho vencedores avanzarán a los cuartos de final del Mundial 2026, acercándose al objetivo de conquistar el título de la primera Copa del Mundo organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.
Con varias de las máximas potencias aún en competencia y una serie de enfrentamientos entre campeones del mundo y selecciones revelación, la fase de eliminación directa promete ofrecer algunos de los partidos más atractivos del campeonato y marcar el rumbo hacia la gran final del 19 de julio.