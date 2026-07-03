viernes 3  de  julio 2026
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Argentina sufre contra Cabo Verde pero consigue avanzar a octavos de final

La Albiceleste se impuso 3-2 a Cabo Verde en un partido de infarto que requirió prórroga, sellando así su pase a los octavos de final del Mundial 2026.

El delantero argentino Lionel Messi, número 10, celebra junto a sus compañeros tras la victoria en el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Argentina y Cabo Verde, disputado en el Miami Stadium

El delantero argentino Lionel Messi, número 10, celebra junto a sus compañeros tras la victoria en el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Argentina y Cabo Verde, disputado en el Miami Stadium

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Argentina sufrió este viernes para ganarle 3-2 a Cabo Verde en Miami y meterse en los octavos de final del Mundial 2026, tras un partido loco que los campeones del mundo tuvieron que resolver en la prórroga ante la relevación del torneo.

La Albiceleste se adelantó gracias a un destello de su capitán Lionel Messi (29'), pero se relajó demasiado y acabó pagándolo ante los africanos, que empataron con un tanto del centrocampista Deroy Duarte (59') y llevaron el encuentro al tiempo extra.

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Los argentinos creyeron tener la victoria a tiro tras adelantarse con un gol de Lisandro Martínez (92'), pero un zapatazo del lateral izquierdo caboverdiano Sidny Lopes Cabral (103') volvió a igualar el encuentro e hizo sufrir a los hombres de Lionel Scaloni hasta su último tanto, marcado en propia puerta por el central Diney Borges (111') en un córner.

En un duelo que todos esperaban desequilibrado, la humilde Cabo Verde se hizo grande para plantarle cara a la vigente campeona del mundo. Y donde otros habrían bajado los brazos, supo empatar dos veces el encuentro a base de solidaridad defensiva, fe y talento.

Al final, Argentina impuso la lógica, pero deberá elevar el nivel si pretende revalidar su título.

Cabo Verde, por su parte, abandona su primer Mundial con la cabeza alta después de sorprender a todo el planeta y de hacer sudar más de lo previsto a la banda de Messi.

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