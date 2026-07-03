viernes 3  de  julio 2026
Fútbol

Egipto hace historia y elimina a Australia en penales para avanzar a octavos del Mundial 2026

Egipto elimina a Australia en penales, hace historia y avanza a octavos del Mundial 2026 con Mohamed Salah como protagonista.

Los jugadores de Egipto celebran su victoria en el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Australia y Egipto, disputado en el estadio Dallas de Arlington el 3 de julio de 2026.&nbsp;

Los jugadores de Egipto celebran su victoria en el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Australia y Egipto, disputado en el estadio Dallas de Arlington el 3 de julio de 2026. 

Aric Becker / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La selección de Egipto escribió una página histórica en el Mundial 2026 al derrotar 4-2 en la tanda de penales a Australia, tras empatar 1-1 en los 120 minutos, y clasificarse por primera vez a unos octavos de final superando una eliminatoria mundialista.

El conjunto africano se adelantó en el marcador al minuto 13 con un cabezazo de Emam Ashour. Australia reaccionó en la segunda mitad e igualó gracias a un autogol de Mohamed Hany, también de cabeza, en el 55'.

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El encuentro tuvo pocas ocasiones claras y estuvo marcado por la tensión. Ninguno de los equipos logró romper la igualdad ni en el tiempo reglamentario ni en la prórroga, por lo que el boleto se decidió desde el punto penal.

Egipto fue impecable en la tanda y convirtió sus cuatro lanzamientos. Australia, en cambio, falló dos cobros decisivos: Harry Souttar envió su disparo por encima del travesaño y Lucas Herrington estrelló el balón en el larguero.

La apuesta del seleccionador australiano, Tony Popovic, tampoco dio resultado. En el minuto 119 sustituyó al arquero Patrick Beach por el experimentado Mathew Ryan pensando en los penales, pero el guardameta recién ingresado no pudo detener ninguno de los disparos egipcios. Beach había sido una de las figuras del encuentro al salvar de manera espectacular un remate de Ramy Rabia en el tiempo añadido.

Mohamed Salah, que llegó al partido entre dudas por una lesión, tuvo una actuación discreta durante el juego, pero asumió la responsabilidad en la definición y convirtió su penal con un elegante lanzamiento a lo Panenka.

"Si alguien iba a hacerlo, iba a ser yo. Tengo más experiencia que otros", declaró Salah.

El delantero también destacó el significado del triunfo para su país.

"Hemos hecho historia. Les dije a los chicos antes del partido que éste es el escenario más grande en el que se puede jugar, que no nos afectará la presión".

Egipto enfrentará en los octavos de final al vencedor del duelo entre Argentina y Cabo Verde.

Para los faraones se trata de una clasificación histórica. Su única presencia previa en esta instancia había sido en Italia 1934, cuando el torneo comenzaba directamente en octavos y fueron eliminados por Hungría. En sus participaciones de 1990 y 2018 no lograron superar la fase de grupos.

Australia, por su parte, volvió a quedarse a las puertas de romper la barrera de las eliminatorias mundialistas. Tras alcanzar los octavos en 2006 y 2022, sigue sin conseguir una victoria en un cruce de eliminación directa.

El técnico Tony Popovic lamentó la eliminación, aunque destacó el esfuerzo de su equipo.

"Esto es duro, pero creo que hemos demostrado al mundo que el fútbol de Australia es fuerte. Estoy hundido", afirmó el seleccionador australiano.

La derrota también confirmó el pobre desempeño de los representantes de la Confederación Asiática de Fútbol en el torneo, ya que tanto Australia como Japón fueron eliminados en los dieciseisavos de final.

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