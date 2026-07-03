viernes 3  de  julio 2026
Fútbol

Roberto Martínez ve un "fantástico" Portugal vs. España en octavos de final

Portugal remontó a Croacia y avanzó a octavos. Roberto Martínez destacó la personalidad de su equipo, recordó a Diogo Jota y ya piensa en España

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, celebra un gol de Gonçalo Ramos (número 9) durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y Croacia

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, celebra un gol de Gonçalo Ramos (número 9) durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y Croacia

Por Pedro Felipe Hernández

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, celebró la clasificación de su equipo a los octavos de final del Mundial tras imponerse por 2-1 a Croacia en Toronto, una victoria que, según afirmó, reflejó la personalidad y el carácter de la Seleção en un encuentro que consideró cargado de simbolismo.

Croacia se adelantó en el marcador con un gol de Ivan Perisic al inicio de la segunda parte, pero Portugal reaccionó con un penal convertido por Cristiano Ronaldo y completó la remontada en el tiempo añadido gracias a Gonçalo Ramos. Un tanto de Josko Gvardiol en los últimos instantes fue anulado por fuera de juego, sellando el pase de los portugueses a la siguiente ronda.

Lee además
El atacante Cristiano Ronaldo (centro), de Portugal, celebra con el público tras una victoria de su selección sobre Croacia en el Mundial, el 2 de julio de 2026.
FÚTBOL

Portugal despide a Croacia y a Modric en un partido agónico y polémico
Los capitanes de su selección, Luka Modric por Croacia y Cristiano Ronaldo por Portugal frente a frente en el Mundial 2026 de la FIFA.
Fútbol

Cristiano Ronaldo o Modric: el Mundial se prepara para decir adiós a una leyenda

Martínez explicó que el plan era afrontar ese partido como el inicio del “verdadero Mundial” y destacó la respuesta de sus jugadores tras verse en desventaja. “Tuvimos personalidad. Sufrimos un gol y continuamos. Es un equipo muy especial”, afirmó, además de mostrarse satisfecho por la actitud del grupo y asegurar que todos estaban preparados para aportar, incluso después de la sustitución de Cristiano Ronaldo en la recta final.

El entrenador español también valoró el rendimiento futbolístico de su selección. Consideró que Portugal dominó la primera mitad al neutralizar la posesión y la generación de juego de Croacia, mientras que en el segundo tiempo el desgaste físico obligó al equipo a adaptarse a un contexto distinto. En ese sentido, elogió la capacidad de sus jugadores para cambiar el planteamiento, aprovechar la profundidad del plantel y sacar adelante un partido exigente.

Más allá del resultado, Martínez aseguró que la jornada estuvo rodeada de “muchas señales”. Recordó que la clasificación llegó prácticamente en el primer aniversario de la muerte de Diogo Jota y su hermano André Silva, que Croacia fue la última selección a la que Jota marcó con Portugal y que el triunfo por 2-1 coincidió con el dorsal 21 que llevaba el delantero. “Son muchas señales, pero creo que merecimos la victoria”, señaló.

Ahora, Portugal se enfrentará a España en los octavos de final, un duelo que reeditará la final de la Liga de Naciones de la UEFA de 2025, conquistada por los portugueses en la tanda de penales. Martínez pronosticó un partido de alto nivel entre dos equipos que priorizan el control del balón y la creación ofensiva. Aunque reconoció que España parte con cierta ventaja psicológica por su condición de campeona del mundo, subrayó que Portugal ha crecido internamente durante el torneo y llega con confianza para competir por el pase a cuartos de final.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Dieciséis arrestos y 17 expulsiones tras partido Colombia-Portugal en el Hard Rock Stadium

Colombia gana el grupo K, mientras el Congo sorprende como tercero

¡Síuuu! El Mundial escucha al fin el grito de Cristiano Ronaldo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Centros de salud La Guaira han atendido más de 6.000 heridos (AFP)
VÍCTIMAS MÁS VULNERABLES

Gobernador de La Guaira confirma la muerte de 16 niños por el desplome de hospital en Catia La Mar

Taylor Swift y Travis Kelce de los Kansas City Chiefs asisten al tercer partido entre los New York Knicks y los Cleveland Cavaliers en las Finales de la Conferencia Este de la NBA en el Rocket Arena el 23 de mayo de 2026 en Cleveland, Ohio.
CELEBRIDADES

Boda de cuento de hadas de Taylor Swift revoluciona Nueva York

El director el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Cash Patel, en una conferencia de prensa junto al secretario de Justicia Todd Blanche.
ANáLISIS

El complot para asesinar a Trump en la Casa Blanca con drones y francotiradores

Rescatistas realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas en una zona afectada por los terremotos, este domingo, en Tanaguaneras, La Guaira (Venezuela). 
DUELO

"Esto es muy duro, los cuerpos que sacamos eran de una fiesta infantil", el llanto de un rescatista

Miami Marine Stadium.
FLORIDA

Referendo apuesta por devolver la vida al Miami Marine Stadium

Te puede interesar

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (centro), habla durante una conferencia de prensa junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (izquierda), y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en Caracas, el 2 de julio de 2026.
TERREMOTOS

Venezuela anuncia planes para reconstrucción tras los terremotos que causaron al menos 2.595 muertes

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Autopistas de peaje en Miami-Dade.
Independencia de EEUU

Más de 72 millones de estadounidenses se prevé que viajen por festivos del 4 de julio, una cifra récord

Imagen de Telemundo en el tráiler de la novena temporada de El Señor de los Cielos.
Florida

Amenaza de bomba a estudios de Telemundo en Miramar impide programación matutina

Miami Marine Stadium.
FLORIDA

Referendo apuesta por devolver la vida al Miami Marine Stadium

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
HAVE FUN, BE SAFE

Miami-Dade refuerza la seguridad náutica para el 4 de Julio: "No beba y pilotee una embarcación"