Francia y Paraguay, un clásico de octavos con cuentas pendientes desde hace 28 años

Kylian Mbappé más cerca del récord de goles y Orlando Gill con la tarea de detener a los franceses

El enfrentamiento entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026 revive uno de los partidos más recordados de la Copa del Mundo de 1998. Hace 28 años, los franceses eliminaron a la Albirroja gracias a un Gol de Oro de Laurent Blanc en el minuto 114 de la prórroga, en un encuentro que terminó siendo uno de los más sufridos del camino hacia el primer título mundial de los Bleus.

Didier Deschamps será nuevamente protagonista de este cruce, aunque ahora desde el banquillo. En 1998 era el capitán de la selección francesa dirigida por Aimé Jacquet, un equipo que llegaba como gran favorito tras completar una fase de grupos perfecta, incluso sin contar con Zinédine Zidane, suspendido para aquel compromiso.

Sin embargo, Paraguay estuvo muy cerca de dar el gran golpe. Con una sólida estructura defensiva y una actuación memorable del arquero José Luis Chilavert, la Albirroja resistió durante casi dos horas de juego y llevó al límite al anfitrión. Solo un tanto de Laurent Blanc, tras una asistencia de David Trezeguet, rompió la igualdad y sentenció la clasificación francesa bajo la entonces vigente regla del Gol de Oro.

Años después, tanto Blanc como Emmanuel Petit recordaron ese partido como uno de los momentos más angustiantes del Mundial conquistado por Francia. Ahora, el escenario será el Lincoln Financial Field de Filadelfia y Paraguay buscará escribir una historia diferente. El arquero Orlando Gill aparece como el heredero del desafío que asumió Chilavert hace casi tres décadas y llega fortalecido tras su destacada actuación en la tanda de penales frente a Alemania.

FUENTE: AFP