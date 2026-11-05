jueves 5  de  noviembre 2026
FÚTBOL

Mundo del fútbol despide al delantero del Tenerife, Jesús de Miguel

El futbolista, miembro del Tenerife, murió el martes tras chocar con el portero del Andorra durante un partido de segunda división disputado el día previo

Jugadores rinden homenaje con un minuto de silencio en memoria del atacante del Tenerife, Jesús de Miguel, previo a un partido de la Liga de Campeones, el 4 de noviembre de 2026.

Jugadores rinden homenaje con un minuto de silencio en memoria del atacante del Tenerife, Jesús de Miguel, previo a un partido de la Liga de Campeones, el 4 de noviembre de 2026.

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

NAVAHERMOSA.- Cientos de personas, entre ellas figuras del fútbol español como el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, o el seleccionador Luis de la Fuente, asistieron este jueves al funeral del delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, en Navahermosa, el pueblo de su familia.

El futbolista de 30 años murió el martes tras chocar con el portero del Andorra durante un partido de segunda división disputado en la víspera.

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De luto riguroso, unas 400 personas recibieron frente a la iglesia donde debía celebrarse una misa el cortejo fúnebre que había recorrido las calles de la localidad situada al suroeste de Madrid.

Sus compañeros del Tenerife llevaron su féretro al interior del templo.

En el tanatorio, la familia del jugador había expresado su agradecimiento por "todas las palabras, todas las muestras de cariño, de apoyo y de respeto" recibidas desde la tragedia, mediante un comunicado leído por un representante, según los medios locales.

Agradecimiento de la familia

"No tenemos palabras suficientes para dar las gracias a todos los que nos han mandado un mensaje, hecho una llamada o mostrado su cariño", añadió la familia, que pidió, asimismo, respeto por su intimidad y expresó su "necesidad de vivir este duelo con la serenidad que exige una situación así".

En Navahermosa, un pueblo de unos 2.000 habitantes donde nacieron los padres del jugador y donde viven sus abuelos, a poco más de un centenar de kilómetros de la capital española, todas las banderas ondean a media asta desde que el ayuntamiento decidió decretar tres días de luto el martes, día en el que falleció De Miguel.

La AFE, el sindicato de futbolistas españoles, pidió, además, este jueves el aplazamiento de todos los partidos profesionales del fin de semana, en señal de "respeto" y "humanidad", tras la muerte del delantero del Tenerife, que ha conmocionado al mundo del fútbol.

Los jugadores y jugadoras "de todas las categorías", contactados por su sindicato, consideraron "por unanimidad" que la próxima jornada de las diferentes ligas españolas "no debía disputarse".

El delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, celebra tras anotar un gol en un partido.

El delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, celebra tras anotar un gol en un partido.

"Los futbolistas han expresado su profunda tristeza ante esta pérdida y consideran que no se dan las condiciones psicológicas y humanas para afrontar la competición en condiciones normales", subrayó la AFE.

Consciente de la dificultad de llevar a cabo su petición a nivel de calendario, la organización llamó a las instituciones del fútbol español a demostrar que "las personas" están por encima de "los intereses deportivos y económicos".

Varios partidos ya han sido aplazados esta semana, en particular de la Copa del Rey y la Copa de la Reina, así como los de Tenerife, Andorra y Castellón (el antiguo club de De Miguel) previstos para este fin de semana.

Homenaje en Tenerife

Al jugador se le rendirá homenaje el sábado a última hora de la tarde en el estadio del Tenerife.

Mientras esperaba el balón en el partido del lunes, el futbolista de 30 años fue arrollado en el aire por el portero del club andorrano, Jesús Owono.

Los jugadores que se encontraban cerca llamaron inmediatamente a los servicios de emergencia y De Miguel fue evacuado de urgencia al hospital de Tenerife, donde en un primer momento fue atendido en un "estado estable, aunque grave".

Víctima de una parada cardiorrespiratoria, según la prensa local, no sobrevivió al impacto pese a varias horas en cuidados intensivos, donde su estado "empeoró desde el punto de vista neurológico", según su club.

De Miguel, un goleador respetado de las divisiones inferiores españolas, no había descubierto el nivel profesional hasta 2024, con el Castellón, al que devolvió a la segunda división marcando 16 goles en 35 partidos.

También era muy apreciado en Tenerife por haber ayudado al club canario a regresar a la segunda división esta temporada.

FUENTE: AFP

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