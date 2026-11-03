martes 3  de  noviembre 2026
Fútbol

Delantero del Tenerife fallece tras sufrir un fuerte choque durante un partido de Segunda División

Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, falleció a los 30 años tras sufrir un grave choque con el portero del FC Andorra, Jesús Owono.

Esta foto de prensa sin fecha, publicada por el CD Tenerife el 3 de noviembre de 2026, muestra al delantero Jesús de Miguel celebrando un gol.

Esta foto de prensa sin fecha, publicada por el CD Tenerife el 3 de noviembre de 2026, muestra al delantero Jesús de Miguel celebrando un gol.

Afp
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El fútbol español está de luto por el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, quien murió este martes 3 de noviembre de 2026, después de sufrir un grave accidente durante el encuentro frente al FC Andorra, correspondiente a la Segunda División española.

El futbolista, de 30 años, sufrió lesiones de gravedad en la cabeza y el pecho tras protagonizar una fuerte colisión con el guardameta Jesús Owono, durante los últimos minutos del compromiso disputado el lunes. El portero fue expulsado por la acción.

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Inicialmente, el estado de salud de De Miguel fue descrito como «estable, pero grave». Sin embargo, su condición empeoró durante la mañana del martes y, a las 8:00 horas, se confirmó su fallecimiento.

La noticia fue comunicada por el propio CD Tenerife a través de un emotivo mensaje en sus canales oficiales, en el que expresó el profundo dolor de la institución por la pérdida del delantero.

«Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda», señaló el club.

La entidad también manifestó su solidaridad con los familiares y seres queridos del jugador, además de reconocer el impacto de la noticia entre sus aficionados.

«No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace», añadió el comunicado.

Una colisión que terminó en tragedia

El accidente ocurrió cuando el Tenerife y el Andorra empataban 2-2, en el séptimo minuto del tiempo añadido. En una acción de juego, el guardameta Jesús Owono salió de su área para intentar despejar un balón largo y terminó impactando con su rodilla contra De Miguel.

La gravedad del choque obligó a detener el encuentro para que los servicios médicos atendieran al delantero. El futbolista fue trasladado posteriormente a un centro hospitalario, donde permaneció bajo observación médica.

Aunque durante las primeras horas se mantuvo la esperanza de una evolución favorable, el deterioro de su estado de salud terminó provocando el desenlace más doloroso.

El fallecimiento de De Miguel generó una profunda conmoción en el entorno del CD Tenerife y del fútbol español, especialmente por las circunstancias en las que se produjo el accidente.

El Tenerife pide respeto para la familia

En su comunicado, el conjunto canario también informó de que los familiares del jugador agradecieron las numerosas muestras de cariño y solidaridad recibidas desde que se conoció la gravedad de su situación.

Asimismo, solicitaron «máximo respeto a su privacidad» durante estos momentos de profundo dolor.

La muerte de Jesús de Miguel supone un golpe devastador para el Tenerife, sus compañeros y todos los aficionados que siguieron su trayectoria. El fútbol español despide a un jugador cuya vida terminó de manera inesperada mientras disputaba un partido.

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