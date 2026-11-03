martes 3  de  noviembre 2026
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Mourinho lamenta la muerte del atacante del Tenerife: "Es triste para todos"

El director técnico del Real Madrid, José Mourinho, aseguró que la noticia fue "muy impactante, para gente como nosotros que estamos cada día en el campo"

El director técnico del Real Madrid, el portugués José Mourinho, durante una práctica del equipo, el 24 de julio de 2026.

El director técnico del Real Madrid, el portugués José Mourinho, durante una práctica del equipo, el 24 de julio de 2026.

JAVIER SORIANO / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

ATENAS.- El técnico del Real Madrid, José Mourinho, lamentó este martes la muerte del delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, recordando que "es triste para todos".

De Miguel falleció este martes tras sufrir el lunes un encontronazo con el portero del Andorra, Jesús Owono, en un partido de la Segunda División española.

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"Es muy impactante para el mundo del fútbol, para gente como nosotros que estamos cada día en el campo, en competición", dijo Mourinho en la rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones contra el AEK de Atenas.

"Los sentimientos van todos para la familia y los amigos del jugador que falleció", añadió Mourinho, que no se olvidó del mal momento que debe estar atravesando el portero del Andorra.

"Tiene que ser un momento muy complicado para el otro jugador afectado por la situación. Es triste para todos", aseguró Mourinho.

El Real Madrid se enfrenta el miércoles al AEK en la Liga de Campeones en busca de una nueva victoria tras los tres triunfos en los tres encuentros anteriores.

"Estamos lejos de clasificar directamente para octavos y necesitamos puntos", recordó Mourinho, que pidió jugar un partido "serio contra un equipo que es muy fuerte en su estadio".

El técnico merengue confirmó que Vinicius, sancionado en LaLiga, jugará el miércoles y rechazó que sea un problema para él encajar a sus estrellas ofensivas.

"Tenemos mucha gente ahí (delante), mucha gente con calidad, pero tener muchos jugadores para mí nunca es un problema", afirmó.

"El problema es no tener opciones, tener muchas es bueno", añadió Mourinho, recordando que jugadores como Yan Diomande o Brahim Díaz pueden jugar por las dos bandas.

"Vini es el más adaptado a jugar en la banda izquierda, eso lo sabemos", recordó Mourinho.

"No creo mucho en puntos de inflexión"

El técnico merengue reiteró que el equipo sigue construyéndose y afirmó que la remontada ante la Roma en la Liga de Campeones no supuso un punto de inflexión en el juego y la dinámica merengue.

"Yo no creo mucho en los puntos de inflexión", dijo Mourinho, destacando que cree "más en el proceso que propiamente en el momento".

"Cada partido tenemos la posibilidad de mejorar, nos vamos descubriendo también, cada experiencia que vivimos nos hace tener más conocimientos unos de otros y esta acumulación de trabajo y experiencia es lo que hace a los equipos mejores", concluyó.

FUENTE: AFP

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