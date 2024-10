NFL quiere estar más tiempo de gira por Europa

Los Jacksonville Jaguars jugarán partidos consecutivos en Londres por segunda temporada consecutiva este año, a partir del 13 de octubre, cuando jueguen “de visita” contra los Chicago Bears en el Tottenham Hotspur Stadium y luego “de local” contra los New England Patriots en el Wembley Stadium.

La liga tiene la aprobación de los dueños de los equipos para ocho partidos de temporada regular en el extranjero, pero el comisionado Roger Goodell ha dicho que quiere duplicar esa cifra.

“Probablemente habrá momentos en los que tenga sentido que un equipo juegue como visitante y luego como local, y eso podría ser en un mercado o podría ser en Europa en su conjunto”, dijo Henry Hodgson, gerente general de la oficina de la NFL en el Reino Unido.

“Se esperaría que con 16 partidos al año, esos son los tipos de cuestiones logísticas y operativas que tendremos que tener en cuenta a medida que nos expandimos de esa manera”.

NFL (6).jpg Una vista general del partido entre los Packers de Green Bay y los Giants de Nueva York en el estadio del Tottenham Hotspur, el domingo 9 de octubre de 2022, en Londres. AP Foto/Steve Luciano

Hay cinco partidos internacionales en el calendario de esta temporada, incluidos tres en Londres a partir del domingo, cuando los New York Jets jueguen contra los Minnesota Vikings en la casa del club de fútbol de la Premier League, el Tottenham. El 10 de noviembre, los New York Giants se enfrentan a los Carolina Panthers en Múnich. En el primer partido de la NFL en Sudamérica, los Philadelphia Eagles vencieron a los Green Bay Packers 34-29 en Sao Paulo, Brasil, el 6 de septiembre.

Muchos equipos están tratando de expandir su alcance global (los Kansas City Chiefs quieren ser el “equipo del mundo”), por lo que los viajes de dos semanas deberían ser una venta fácil. Todos los equipos, menos siete, participan en el "programa de mercados globales" de la liga, con derechos en países seleccionados para firmar acuerdos comerciales.

El itinerario internacional de la NFL

En Europa, Dublín y Berlín están en la lista, al igual que otras ciudades alemanas. París podría suponer una espera más larga.

Londres ha sido sede de partidos de temporada regular desde 2007 y Alemania desde 2022. El renovado Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid albergará un partido la próxima temporada, y los directivos del club esperan que sea un evento anual. Los equipos ya están haciendo lobby para ese debut: el ala cerrada de los Chiefs, Travis Kelce, dijo que "sería épico". El campo de Bernabéu se retrae para dar paso a un campo de césped artificial para fútbol americano.

La capital irlandesa ha sido sede de partidos de fútbol universitario en el Estadio Aviva durante varios años. Tres equipos, los Jets, los Jags y los Pittsburgh Steelers, tienen intereses comerciales en Irlanda a través del programa de mercados globales.

"Dublín ciertamente está directamente en esa conversación", dijo Hodgson.

Los Steelers tienen fuertes lazos con Irlanda y se han vinculado con la influyente Asociación Atlética Gaélica, propietaria del Croke Park con capacidad para 82.300 personas. El lugar fue sede de un partido de pretemporada de los Steelers en 1997.

"Entre ellos, los Jags, los Jets, hay mucho interés en jugar en ese mercado", dijo Hodgson.

Varias ciudades alemanas presentaron su solicitud antes de que Munich y Frankfurt fueran seleccionadas como anfitrionas. La liga se ha comprometido a jugar allí hasta la próxima temporada, pero Goodell dijo que tienen la intención de

Berlín no presentó una solicitud inicialmente, pero confirmó a The Associated Press que quiere albergar un partido en el Estadio Olímpico. El recinto estatal es “ideal” para albergar un partido de la NFL, dijo Heiner Spannuth, portavoz adjunto del Departamento del Interior y el Deporte del Senado de Berlín. Dijo que han hablado con la NFL, pero no hay acuerdo.

Un partido en Berlín sería un momento de círculo completo para Goodell, quien ayudó a organizar un partido de pretemporada en el Estadio Olímpico entre los Chiefs y Los Angeles Rams en 1990 después de la caída del Muro de Berlín y justo antes de la reunificación. El estadio luego albergó varios otros partidos de pretemporada.

París es un objetivo, pero hay incertidumbre sobre el contrato de arrendamiento del Stade de France. Es el mismo problema que enfrentó la MLB después de planificar una serie para 2025 solo para dar marcha atrás. La NFL ha llamado al Stade de France “el estadio clave en Francia”. Un portavoz del estadio confirmó a la AP que las partes han hablado y han señalado el problema del arrendamiento.

La NFL realizó estudios de viabilidad en varias ciudades europeas, incluida Dublín, aunque Hodgson se negó a nombrar otras. El Camp Nou de Barcelona está en renovación, aunque el Estadio Olímpico de Montjuic de la ciudad albergó partidos de los Dragones de Barcelona en la época de la NFL en Europa. El Estadio Ullevi en Gotemburgo, Suecia, albergó un partido de pretemporada en 1988.

Más allá de Europa, entre los posibles nuevos destinos se encuentra Australia. Tokio ha sido sede de partidos de pretemporada. Brasil parece probable de nuevo y la liga planea regresar a la Ciudad de México después de la Copa Mundial de 2026.

FUENTE: AP