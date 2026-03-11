Buffalo Bills fichan a Bradley Chubb, ex pass-rusher de los Miami Dolphins, con contrato millonario

El jugador de los Dolphins de Miami, Bradley Chubb, celebra durante el segundo cuarto de un partido contra los Jets de Nueva York, el 17 de diciembre de 2023.

Los Buffalo Bills llegaron a un acuerdo con el pass-rusher Bradley Chubb , quien viene de jugar con los Miami Dolphins , para firmar un contrato por tres años y 43.5 millones de dólares, según informó su agente a ESPN.

El acuerdo podría alcanzar un valor total de 52.5 millones de dólares gracias a incentivos y contempla 29 millones garantizados, lo que demuestra la confianza de Buffalo en el impacto que puede tener el defensivo en su sistema.

Chubb, de 28 años, fue una de las piezas importantes en la defensiva de los Dolphins durante su etapa en Miami, destacándose por su capacidad para presionar al mariscal de campo y generar jugadas de impacto en momentos clave.

Con su llegada, los Bills buscan reforzar su pass rush y añadir experiencia a su línea defensiva para seguir compitiendo en la exigente AFC, donde equipos como los propios Dolphins, Chiefs y Ravens se perfilan como contendientes.

Antes de su paso por Miami, Chubb inició su carrera en la NFL con los Denver Broncos, franquicia que lo seleccionó en la primera ronda del Draft de la NFL 2018.

La salida del defensivo representa un movimiento significativo para los Miami Dolphins, que ahora pierden a uno de sus principales especialistas en presión al quarterback dentro de la división.