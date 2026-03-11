miércoles 11  de  marzo 2026
Fútbol Americano

Buffalo Bills fichan a Bradley Chubb, ex pass-rusher de los Miami Dolphins, con contrato millonario

Los Buffalo Bills acuerdan contrato de tres años y 43.5 millones con Bradley Chubb, ex pass-rusher de los Miami Dolphins, reforzando su defensa para la próxima temporada de la NFL

El jugador de los Dolphins de Miami, Bradley Chubb, celebra durante el segundo cuarto de un partido contra los Jets de Nueva York, el 17 de diciembre de 2023.

El jugador de los Dolphins de Miami, Bradley Chubb, celebra durante el segundo cuarto de un partido contra los Jets de Nueva York, el 17 de diciembre de 2023.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Los Buffalo Bills llegaron a un acuerdo con el pass-rusher Bradley Chubb, quien viene de jugar con los Miami Dolphins, para firmar un contrato por tres años y 43.5 millones de dólares, según informó su agente a ESPN.

El acuerdo podría alcanzar un valor total de 52.5 millones de dólares gracias a incentivos y contempla 29 millones garantizados, lo que demuestra la confianza de Buffalo en el impacto que puede tener el defensivo en su sistema.

Lee además
Malik Willis #2 de los Green Bay Packers retrocede para lanzar en el tercer cuarto contra los Baltimore Ravens en Lambeau Field el 27 de diciembre de 2025 en Green Bay, Wisconsin. 
Fútbol Americano

Malik Willis firma con los Dolphins por tres años tras la salida de Tua Tagovailoa
El mariscal de campo de los Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, calienta antes de un partido, el 18 de septiembre de 2025.
Fútbol Americano

Dolphins liberarán a Tua Tagovailoa y traspasan a Minkah Fitzpatrick a los Jets

Chubb, de 28 años, fue una de las piezas importantes en la defensiva de los Dolphins durante su etapa en Miami, destacándose por su capacidad para presionar al mariscal de campo y generar jugadas de impacto en momentos clave.

Con su llegada, los Bills buscan reforzar su pass rush y añadir experiencia a su línea defensiva para seguir compitiendo en la exigente AFC, donde equipos como los propios Dolphins, Chiefs y Ravens se perfilan como contendientes.

Antes de su paso por Miami, Chubb inició su carrera en la NFL con los Denver Broncos, franquicia que lo seleccionó en la primera ronda del Draft de la NFL 2018.

La salida del defensivo representa un movimiento significativo para los Miami Dolphins, que ahora pierden a uno de sus principales especialistas en presión al quarterback dentro de la división.

Temas
Te puede interesar

Jornada récord de Adebayo premia su gran talento, pero divide a la NBA

Tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino declara en causa judicial por supuesta evasión

DeRosa admite que no entendía el escenario de clasificación de Estados Unidos en el Clásico Mundial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
SEGURIDAD

Arrestan a conductor que estrelló su camioneta contra una barricada de la Casa Blanca

Fotografía cedida por el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) que muestra el interior de una de las salas de descanso Wait n Rest (Esperar y Descansar) este martes, en Miami (EEUU). video
MEJORAS

Aeropuerto Internacional de Miami estrena salas para dormir con duchas, las primeras en Norteamérica

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
POLÍTICA

Marco Rubio figura en lista de testigos en caso judicial vinculado al régimen de Maduro

Imagen de tanque de reserva de petróleo en Gran Bretaña.
ESTRATEGIA

Agencia de Energía libera 400 millones de barriles de petróleo de las reservas

La agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, en inglés) ha informado de que tres barcos han sido alcanzados en las últimas horas por proyectiles cerca del estrecho de Ormuz y en la propia vía, clave para el transporte energético.   
CONFLICTO BÉLICO

Nuevo líder supremo de Irán resulta herido en bombardeo, autoridades afirman que está "sano y salvo"

Te puede interesar

El nuevo presidente de Chile José Antonio Kast (d) saluda al saliente Gabriel Boric, en la ceremonia de investidura este 11 de marzo 2026
INVESTIDURA

José Antonio Kast asume como presidente de Chile con la promesa de un gobierno de emergencia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen de tanque de reserva de petróleo en Gran Bretaña.
ESTRATEGIA

Agencia de Energía libera 400 millones de barriles de petróleo de las reservas

Imagen referencial. 
REPRESIÓN

Denuncian que 46 presos han muerto bajo custodia en cárceles de Cuba en el último año

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
SEGURIDAD

Arrestan a conductor que estrelló su camioneta contra una barricada de la Casa Blanca

El Interamerican Institute for Democracy invita a participar en el foro QUO VADIS CUBA 2026 video
DEBATE

El Interamerican Institute for Democracy invita a participar en el foro "QUO VADIS CUBA 2026"