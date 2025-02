"No estaba bien", asegura Alexia Putellas sobre Jenni Hermoso tras beso de Rubiales

MADRID.- Jenni Hermoso no pudo disfrutar de haber ganado el Mundial al quedar devastada anímicamente por el beso forzado de Luis Rubiales y las presiones para que lo disculpara, afirmaron este jueves varias compañeras en la selección española, entre ellas la doble Balón de Oro, Alexia Putellas.

La número 10 de la selección "no estaba bien", "estaba muy agobiada y nos decía que no la dejaban (tranquila), que no paraban", señaló Putellas, al testificar mediante videoconferencia en el juicio al expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF).