martes 10  de  marzo 2026
FÚTBOL

A un paso de los 900 goles, Messi "es mucho más que sus estadísticas", dice Mascherano

El capitán de la selección argentina y del Inter Miami, Lionel Messi, puede alcanzar la asombrosa cifra de los 900 goles el miércoles en Nashville

El argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami, durante un partido del club.

El argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami, durante un partido del club.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, destacó este martes la importancia de que Lionel Messi llegue a los 900 goles como profesional, aunque consideró que los logros estadísticos del astro argentino no se equiparan con su aporte e influencia en el juego.

El capitán de la selección albiceleste y del Inter puede alcanzar la asombrosa cifra de los 900 goles cuando las "Garzas" visiten a Nashville el miércoles en la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Lee además
Lionel Messi (izq.) posa con el trofeo junto al dueño del equipo, David Beckham, tras ganar la final de la MLS.
FÚTBOL

Inter Miami firma acuerdo con empresa brasileña para nombre de su nuevo estadio
El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi, el dueño del Inter Miami, Jorge Mas, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posan con una camiseta del 47 y un balón autografiado durante un evento en la Casa Blanca
FÚTBOL

Trump cree que Messi es mejor que Pelé

Messi, de 38 años, le ha marcado 15 goles a su rival del miércoles y anotó su tanto 899 en la victoria 2-1 frente al DC United el sábado en la tercera jornada de la liga norteamericana (MLS).

"Hacer 900 goles es una locura, es increíble", dijo Mascherano en conferencia de prensa en el Inter Miami Stadium. "Los números de Leo son asombrosos, pero dentro de lo grande que es, lo de las estadísticas es lo menos".

Embed

"Lo que le aporta al juego es mucho más que sus estadísticas, ojalá podamos ayudarle a llegar a la cifra de 900 (goles) mañana, eso dirá que hicimos un buen partido", agregó.

Las "Garzas", vigentes campeonas de la MLS, harán su debut en la competencia internacional frente a un renovado Nashville que se impuso 7-0 en el marcador global sobre Atlético Ottawa de Canadá en la primera ronda.

"Los equipos que van a especular a Nashville la pasan mal", afirmó el 'Jefecito'. "Queremos manejar el ritmo del partido tratando de ser protagonistas, tenemos que buscar ir a convertir".

"Es un equipo mejorado (en comparación) al del año pasado, han mejorado su ataque y en líneas generales siguen siendo lo mismo", apuntó.

En la lista de prioridades

Mascherano, de 41 años, puso como prioridad la Copa de Campeones de la Concacaf, que el Inter nunca ha ganado, para el primer semestre de 2026, aunque sin restarle importancia al resto de las competiciones.

"La identidad del club es ir siempre por más y no engañarnos empezando a elegir. No estamos para elegir, el partido más importante es el que viene", sostuvo.

El Inter tendrá como novedad para el miércoles el ingreso a la convocatoria del defensa español Sergio Reguilón.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Lionel Messi gana hasta 80 millones de dólares al año en Inter Miami

Xavi acusa a Laporta de bloquear el regreso de Messi al Barcelona

Real Madrid suma una nueva baja antes de recibir al Manchester City

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con sus simpatizantes en el restaurante venezolano El Arepazo en Miami, Florida, el 9 de marzo de 2026.
VISITA POLÍTICA

Trump se reúne con exiliados cubanos y venezolanos en El Arepazo de Doral

La congresista María Elvira Salazar y sus rivales Eliott Rodríguez y Lev Parnas.
ELECCIONES

Un expresentador de TV y un activista buscan desbancar a María Elvira Salazar

Senador René García junto a comisionados, organizaciones ambientales y representantes agrícolas del sur de Florida alerta sobre riesgos de la nueva ley para los Everglades. 
PATRIMONIO LOCAL

Líderes del sur de Florida advierten que ley estatal amenaza protección de los Everglades

El expreso político y excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez habla en una rueda de prensa en Caracas, Venezuela.
VENEZUELA

Partido político Centrados en la Gente comunica fin de alianza con Enrique Márquez

Vista parcial del Senado de Florida.
NUEVAS LEYES

Senado de Florida aprueba SB 1758 para reformar Medicaid y programa de cupones de alimentos

Te puede interesar

Vista parcial del Senado de Florida.
NUEVAS LEYES

Senado de Florida aprueba SB 1758 para reformar Medicaid y programa de cupones de alimentos

Por CÉSAR MENÉNDEZ
La congresista María Elvira Salazar y sus rivales Eliott Rodríguez y Lev Parnas.
ELECCIONES

Un expresentador de TV y un activista buscan desbancar a María Elvira Salazar

Imagen de referencia patrulla de policía.
ATAQUE

Disparan contra un consulado de EEUU en Canadá, policía local abre investigación

Imagen referencial.
INCERTIDUMBRE

Ley de redes sociales para adolescentes de Florida llega a tribunal de apelaciones

Una vivienda en venta en Los Àngeles, California.
SECTOR INMOBILIARIO

Ventas de viviendas usadas en EEUU repuntan en febrero