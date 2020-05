"No he pedido ningún aplazamiento, estoy deseando que vuelva la Premier"

"No creo que mi posición en la reunión haya sido reflejada con fidelidad en la prensa. No he pedido ningún aplazamiento. Quiero entrenar y estoy deseando que vuelva la Premier League tan pronto como sea posible y seguro, sobre todo ahora que estamos viendo cómo otras ligas se preparan para la acción", dijo el portugués tras la reunión de técnicos y jugadores con la Premier.