PSG vs Bayern: Kvaratskhelia y Olise encienden una semifinal explosiva de Champions League

El delantero georgiano del Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia (CL), número 07, celebra el tercer gol de su equipo durante el partido de la Ligue 1 francesa entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el FC Nantes en el estadio Parc des Princes de París, el 22 de abril de 2026.

Las semifinales de la UEFA Champions League tendrán un enfrentamiento de alto voltaje entre dos extremos que marcan diferencias en Europa: Khvicha Kvaratskhelia, figura del Paris Saint-Germain, y Michael Olise, estrella emergente del Bayern Munich.

El choque de ida promete espectáculo con dos jugadores capaces de desequilibrar cualquier defensa y de decidir una eliminatoria con una sola acción.

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Kvaratskhelia, especialista en noches grandes

Desde su llegada al PSG en enero de 2025, Kvaratskhelia se ha convertido en un futbolista clave en los partidos decisivos del conjunto dirigido por Luis Enrique.

El internacional georgiano brilló en el camino hacia el título europeo del club parisino la temporada pasada, marcando en cuartos de final, semifinales y final. En la presente edición mantiene su impacto con ocho goles y cinco asistencias en Champions, participando directamente en 13 tantos.

Su velocidad por la banda izquierda, el regate hacia dentro y su disparo con la derecha lo convierten en una amenaza constante para cualquier rival. Además, llega en gran forma tras firmar un doblete reciente en Ligue 1.

Luis Enrique elogió su rendimiento y aseguró que se trata de “un jugador de altísimo nivel” por su calidad y carácter competitivo.

PSG (5) Jugadores del PSG celebran luego de vencer al Liverpool en un partido de la Champions League, el 8 de abril de 2026. FRANCK FIFE / AFP

Olise, talento total en el Bayern

Enfrente estará Michael Olise, una de las sensaciones del Bayern Munich. El atacante francés atraviesa una temporada espectacular con 19 goles y 29 asistencias, después de un primer curso también brillante en Alemania.

Olise destaca por su técnica, creatividad y capacidad para generar peligro desde la banda derecha. Su estilo elegante y vertical ha provocado comparaciones con Arjen Robben, leyenda reciente del club bávaro.

Harry Kane no dudó en definirlo como “el mejor extremo del mundo en estos momentos”, mientras que Luis Figo lo situó entre los candidatos al Balón de Oro.

Una semifinal con aroma a espectáculo

Más allá del protagonismo de Ousmane Dembélé o Harry Kane, la serie entre PSG y Bayern podría resolverse en los pies de Kvaratskhelia y Olise, dos extremos imprevisibles que viven uno de los mejores momentos de su carrera.

Con la final europea en Budapest como gran objetivo, ambos llegan listos para asumir el foco.