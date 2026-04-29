PSG y Bayern firman un clásico inolvidable: así valoraron Luis Enrique y Kompany una semifinal histórica de Champions

Paris Saint-Germain y Bayern Munich protagonizaron uno de los mejores partidos de la UEFA Champions League en los últimos años, con un espectacular triunfo parisino por 5-4 en la ida de semifinales.
Luis Enrique y Kompany analizaron el espectacular PSG 5-4 Bayern, uno de los mejores partidos de Champions en años y con semifinal abierta.
Paris Saint-Germain y Bayern Munich protagonizaron uno de los mejores partidos de la UEFA Champions League en los últimos años, con un espectacular triunfo parisino por 5-4 en la ida de semifinales.
El duelo disputado en París tuvo remontadas, nueve goles, ritmo frenético y emociones constantes, dejando abierta la eliminatoria para la vuelta en Alemania. Tras el encuentro, ambos entrenadores coincidieron en que fue una noche extraordinaria.
El técnico del PSG, Luis Enrique, reconoció la dificultad de analizar un partido tan cambiante y aseguró no haber visto algo similar por su intensidad.
“Nunca había visto un partido con este ritmo”, afirmó el entrenador español, que elogió tanto a sus jugadores como al rival.
Luis Enrique explicó que el 5-2 parcial no garantizaba nada ante un Bayern obligado a arriesgar, y destacó la reacción alemana para dejar el marcador final en un ajustado 5-4.
“Creo que merecimos ganar, pero también merecimos el empate. Incluso hubiéramos merecido perder. Este partido ha sido increíble”, resumió.
Por parte del Bayern, Vincent Kompany valoró la capacidad de respuesta de su equipo tras verse 5-2 abajo en el marcador.
Los goles de Dayot Upamecano y Luis Díaz en el tramo final devolvieron la esperanza a los bávaros de cara al partido de vuelta.
“Somos un equipo que nunca se rinde, que nunca renuncia”, declaró Kompany, quien no pudo dirigir desde el banquillo por sanción.
El técnico belga aseguró que en el Allianz Arena su equipo lo dará todo para remontar la serie.
Harry Kane, autor de uno de los tantos del Bayern, destacó la personalidad mostrada por el equipo para seguir vivo en la eliminatoria.
El delantero inglés confía en que el apoyo de la afición en Múnich impulse al club alemán en la vuelta.
El PSG llegará con ventaja mínima a Alemania, pero la sensación general es que la eliminatoria sigue completamente abierta. Con el nivel mostrado en París, ambos equipos dejaron una de las noches más memorables de la Champions reciente.