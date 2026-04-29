PSG y Bayern firman un clásico inolvidable: así valoraron Luis Enrique y Kompany una semifinal histórica de Champions

El delantero georgiano del Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia (2.º por la izquierda), celebra con el delantero francés del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé (3.º por la izquierda), tras marcar el cuarto gol de su equipo durante el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el Bayern de Múnich en el Parque de los Príncipes de París, el 28 de abril de 2026.

Paris Saint-Germain y Bayern Munich protagonizaron uno de los mejores partidos de la UEFA Champions League en los últimos años, con un espectacular triunfo parisino por 5-4 en la ida de semifinales.

El duelo disputado en París tuvo remontadas, nueve goles, ritmo frenético y emociones constantes, dejando abierta la eliminatoria para la vuelta en Alemania. Tras el encuentro, ambos entrenadores coincidieron en que fue una noche extraordinaria.

FÚTBOL PSG se impone al Bayern Múnich en un festival de goles en el Parque de los Príncipes

Luis Enrique: “Merecimos ganar, empatar y perder”

El técnico del PSG, Luis Enrique, reconoció la dificultad de analizar un partido tan cambiante y aseguró no haber visto algo similar por su intensidad.

“Nunca había visto un partido con este ritmo”, afirmó el entrenador español, que elogió tanto a sus jugadores como al rival.

Luis Enrique explicó que el 5-2 parcial no garantizaba nada ante un Bayern obligado a arriesgar, y destacó la reacción alemana para dejar el marcador final en un ajustado 5-4.

“Creo que merecimos ganar, pero también merecimos el empate. Incluso hubiéramos merecido perder. Este partido ha sido increíble”, resumió.

Kompany: “Somos un equipo que nunca se rinde”

Por parte del Bayern, Vincent Kompany valoró la capacidad de respuesta de su equipo tras verse 5-2 abajo en el marcador.

Los goles de Dayot Upamecano y Luis Díaz en el tramo final devolvieron la esperanza a los bávaros de cara al partido de vuelta.

“Somos un equipo que nunca se rinde, que nunca renuncia”, declaró Kompany, quien no pudo dirigir desde el banquillo por sanción.

El técnico belga aseguró que en el Allianz Arena su equipo lo dará todo para remontar la serie.

Harry Kane también cree en la remontada

Harry Kane, autor de uno de los tantos del Bayern, destacó la personalidad mostrada por el equipo para seguir vivo en la eliminatoria.

El delantero inglés confía en que el apoyo de la afición en Múnich impulse al club alemán en la vuelta.

Una semifinal para la historia

El PSG llegará con ventaja mínima a Alemania, pero la sensación general es que la eliminatoria sigue completamente abierta. Con el nivel mostrado en París, ambos equipos dejaron una de las noches más memorables de la Champions reciente.