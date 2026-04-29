miércoles 29  de  abril 2026
Fútbol

PSG y Bayern firman un clásico inolvidable: así valoraron Luis Enrique y Kompany una semifinal histórica de Champions

Luis Enrique y Kompany analizaron el espectacular PSG 5-4 Bayern, uno de los mejores partidos de Champions en años y con semifinal abierta.

El delantero georgiano del Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia (2.º por la izquierda), celebra con el delantero francés del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé (3.º por la izquierda), tras marcar el cuarto gol de su equipo durante el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el Bayern de Múnich en el Parque de los Príncipes de París, el 28 de abril de 2026.&nbsp;

El delantero georgiano del Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia (2.º por la izquierda), celebra con el delantero francés del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé (3.º por la izquierda), tras marcar el cuarto gol de su equipo durante el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el Bayern de Múnich en el Parque de los Príncipes de París, el 28 de abril de 2026. 

FRANCK FIFE / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Paris Saint-Germain y Bayern Munich protagonizaron uno de los mejores partidos de la UEFA Champions League en los últimos años, con un espectacular triunfo parisino por 5-4 en la ida de semifinales.

El duelo disputado en París tuvo remontadas, nueve goles, ritmo frenético y emociones constantes, dejando abierta la eliminatoria para la vuelta en Alemania. Tras el encuentro, ambos entrenadores coincidieron en que fue una noche extraordinaria.

Lee además
El brasileño Marquinhos, del PSG, celebra junto a sus compañeros tras conseguir una victoria en la Champions League, el 28 de abril de 2026.
FÚTBOL

PSG se impone al Bayern Múnich en un festival de goles en el Parque de los Príncipes
El delantero georgiano del Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia (CL), número 07, celebra el tercer gol de su equipo durante el partido de la Ligue 1 francesa entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el FC Nantes en el estadio Parc des Princes de París, el 22 de abril de 2026. 
Fútbol

PSG vs Bayern: Kvaratskhelia y Olise encienden una semifinal explosiva de Champions League

Luis Enrique: “Merecimos ganar, empatar y perder”

El técnico del PSG, Luis Enrique, reconoció la dificultad de analizar un partido tan cambiante y aseguró no haber visto algo similar por su intensidad.

“Nunca había visto un partido con este ritmo”, afirmó el entrenador español, que elogió tanto a sus jugadores como al rival.

Luis Enrique explicó que el 5-2 parcial no garantizaba nada ante un Bayern obligado a arriesgar, y destacó la reacción alemana para dejar el marcador final en un ajustado 5-4.

“Creo que merecimos ganar, pero también merecimos el empate. Incluso hubiéramos merecido perder. Este partido ha sido increíble”, resumió.

Kompany: “Somos un equipo que nunca se rinde”

Por parte del Bayern, Vincent Kompany valoró la capacidad de respuesta de su equipo tras verse 5-2 abajo en el marcador.

Los goles de Dayot Upamecano y Luis Díaz en el tramo final devolvieron la esperanza a los bávaros de cara al partido de vuelta.

“Somos un equipo que nunca se rinde, que nunca renuncia”, declaró Kompany, quien no pudo dirigir desde el banquillo por sanción.

El técnico belga aseguró que en el Allianz Arena su equipo lo dará todo para remontar la serie.

Harry Kane también cree en la remontada

Harry Kane, autor de uno de los tantos del Bayern, destacó la personalidad mostrada por el equipo para seguir vivo en la eliminatoria.

El delantero inglés confía en que el apoyo de la afición en Múnich impulse al club alemán en la vuelta.

Una semifinal para la historia

El PSG llegará con ventaja mínima a Alemania, pero la sensación general es que la eliminatoria sigue completamente abierta. Con el nivel mostrado en París, ambos equipos dejaron una de las noches más memorables de la Champions reciente.

Temas
Te puede interesar

Spurs eliminan a Trail Blazers y avanzan con Victor Wembanyama dominante

FIFA asegura que Infantino desconocía solicitud de una escolta policial en Canadá

Mundial 2026: futbolistas que tapen sus bocas pueden ser expulsados

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Inmigrante tiene que presentar un examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) en Queens 
INMIGRANTES

Juez ordena reanudar casos de residencia permanente a inmigrantes con entrada restringida a EEUU

El líder de la minoría en el Senado de EEUU, Chuck Schumer, es entrevistado por los periodistas.
Nuevo revés

Demócratas en el Senado fracasan en su intento por limitar posibles acciones militares de Trump en Cuba

El presentador de televisión estadounidense Jimmy Kimmel llega para Una noche con Jimmy Kimmel en el hotel Roosevelt en Hollywood el 7 de agosto de 2019. 
Polémica

Regulador ordena revisar licencia de ABC tras "chiste" de Jimmy Kimmel con la eventual viudez de Melania Trump

El presidente Donald J. Trump en una reunión reciente en la Casa Blanca con su gabinete
CASA BLANCA

Poca probabilidad de que EEUU acepte propuesta de Irán, asfixiado por bloqueo naval

El exdirector del FBI  James Comey testifica ante el Senado.
JUSTICA

Acusan a exdirector del FBI de amenazar la vida del presidente Trump

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 
Conflicto

"¡Más les vale espabilar pronto!", advierte Trump a Irán ante el limbo de las negociaciones
Vista del edificio del Tribunal Supremo de EEUU en Washington DC.
MIGRACIÓN

EEUU: Tribunal Supremo evalúa poder del Gobierno para revocar el amparo migratorio TPS

Un camión con combustible sale de Alligator Alcatraz en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier el 10 de julio de 2025 en Ochopee, Florida.
NUEVO FALLO

Tribunal de apelaciones mantiene abierto Alligator Alcatraz y rechaza revisión ambiental federal

El líder de la minoría en el Senado de EEUU, Chuck Schumer, es entrevistado por los periodistas.
Nuevo revés

Demócratas en el Senado fracasan en su intento por limitar posibles acciones militares de Trump en Cuba

El exdirector del FBI  James Comey testifica ante el Senado.
JUSTICA

Acusan a exdirector del FBI de amenazar la vida del presidente Trump