viernes 17  de  abril 2026
Fútbol

Guardiola lanza aviso antes del City-Arsenal: “Si perdemos, la Premier está acabada”

Guardiola advierte que perder ante el Arsenal podría sentenciar la Premier League. El City se juega el título en un duelo clave ante el líder

El entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola, reacciona durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Chelsea y el Manchester City en Stamford Bridge en Londres el 12 de abril de 2026.

El entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola, reacciona durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Chelsea y el Manchester City en Stamford Bridge en Londres el 12 de abril de 2026.

Adrian Dennis / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, fue contundente en la previa del duelo clave ante el Arsenal: una derrota podría sentenciar la lucha por la Premier League.

“Si perdemos, sí, se acabó”, afirmó Guardiola, consciente de la importancia del choque ante el líder, que actualmente tiene seis puntos de ventaja.

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Un duelo que puede decidir el título

El Manchester City afronta el partido con la posibilidad de cambiar el rumbo del campeonato. Con un partido menos, los “citizens” podrían colocarse líderes si vencen al Arsenal y luego al Burnley.

Por su parte, el equipo dirigido por Mikel Arteta llega en un momento irregular, con solo una victoria en sus últimos cinco partidos, aunque sigue en lo más alto de la tabla.

Además, los “gunners” vienen de un desgaste importante tras avanzar a semifinales de la UEFA Champions League.

Guardiola pide calma y concentración

El técnico catalán advirtió a sus jugadores sobre la presión del encuentro: “Es solo un partido de fútbol. Si te dejas llevar por las emociones, pierdes el foco”.

Guardiola reconoció que el Arsenal ha sido el mejor equipo de la temporada, pero insistió en que el City está listo para competir hasta el final.

Haaland lo ve como una final

El delantero Erling Haaland elevó aún más la tensión al calificar el partido como decisivo: “Es como una final”.

El noruego destacó que este tipo de encuentros son los que marcan la temporada y definió el choque como “el mejor partido que se puede jugar ahora mismo”.

Bajas y novedades en el City

Guardiola confirmó que Nico O’Reilly estará disponible tras su reciente golpe, pero el capitán Ruben Dias seguirá de baja.

El enfrentamiento promete ser determinante en la recta final de la Premier, con ambos equipos jugándose gran parte de sus aspiraciones al título.

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