Pese a ir al playoff, Luis Enrique asegura que "nadie es más favorito" que el PSG

El director técnico español del PSG, Luis Enrique, aseguró que la situación actual del campeón defensor de la Champions no cambia el favoritismo del club

El entrenador español del París Saint-Germain, Luis Enrique, celebra al final del partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League ante el Liverpool en Anfield, el 11 de marzo de 2025.

El entrenador español del París Saint-Germain, Luis Enrique, celebra al final del partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League ante el Liverpool en Anfield, el 11 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- "No veo a nadie que sea más favorito que nosotros", declaró el entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, a pesar de que el defensor del título en la Liga de Campeones de Europa salió del Top 8 este miércoles en la última jornada y no pudo lograr billete directo a octavos de final.

El PSG tendrá que jugar ahora un playoff para ganarse la plaza en octavos. Será el próximo mes contra el Mónaco, un equipo que conoce bien de su Ligue 1, o el Qarabag azerbaiyano.

Los parisinos llegaban a la última fecha dependiendo de sí mismos al estar dentro de los ocho primeros, pero no pudieron pasar del empate 1-1 en su Parque de los Príncipes ante el Newcastle inglés y bajaron al undécimo lugar.

Embed

"No tengo nada que reprochar a mi equipo. Hay jugadores a los que les costó tener su nivel, pero la actitud estuvo", relativizó el entrenador español.

"Ahora vamos a tomar el camino más largo", pero "no veo a nadie que sea más favorito que nosotros", añadió.

Por la dificultad de los partidos que tuvo que afrontar el PSG en esta fase de liguilla, Luis Enrique cree que su equipo es el "mejor preparado para las rondas de eliminación directa".

"Hoy ha sido difícil, ante un equipo físico y fuerte", señaló el técnico, que consideró que el PSG "mereció ganar" pese a que debe "mejorar".

Preguntado sobre el cambio por lesión de Khvicha Kvaratskhelia, Luis Enrique lamentó ese percance, sufrido mediada la primera parte.

"Hoy se nos lesionó un jugador importante. Vamos a ver mañana (jueves, día del diagnóstico). Es el tobillo y es complicado. Quizás me estoy equivocando y podamos tener buenas noticias mañana", apuntó.

Simeone, sin respuestas

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, valoró el trabajo de sus jugadores después de la derrota del equipo colchonero este miércoles en el Metropolitano ante el Bodo/Glimt (2-1) en la última fecha de la liguilla de la Champions.

"Lo dimos todo. ¿Exigirle y pedirles más a los futbolistas? No encuentro qué pedirles más a los futbolistas, están trabajando bien, se están esforzando, están compitiendo", declaró el técnico argentino en conferencia de prensa al término del partido que condenó a su equipo a pasar por el playoff de acceso a octavos de final en febrero.

"Sabíamos de sus transiciones peligrosas, su manera de defender grupalmente muy bien, creo que en el primer tiempo pudimos haber marcado algún gol más por las ocasiones que generamos y no fuimos concretos cuando pudimos serlo", analizó.

FUENTE: AFP

