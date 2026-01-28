viernes 30  de  enero 2026
Real Madrid y PSG se conforman con jugar la repesca en la Champions

El Benfica venció al Real Madrid este miércoles y también jugará los playoffs, al igual que el más reciente campeón y subcampeón del prestigioso torneo

El nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, durante una sesión de práctica del equipo blanco, el 13 de enero de 2026.

OSCAR DEL POZO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- Un gol del arquero ucraniano Anatoli Trubin en la acción final del partido le permitió al Benfica clasificarse en el último puesto a la repesca de la Liga de Campeones de Europa este miércoles en Lisboa en el triunfo 4-2 ante el Real Madrid, que también jugará el playoff, como el vigente campeón PSG.

Mbappé, doblete sin premio

A pesar de un doblete de Kylian Mbappé -13 goles en ocho partidos-, el Real Madrid de Álvaro Arbeloa cayó al noveno puesto de la liga de 36 equipos de la Champions al perder ante el Benfica del antiguo entrenador blanco, José Mourinho.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, asiste a una conferencia de prensa en la Ciudad Deportiva Joan Gamper en Sant Joan Despí, cerca de Barcelona, el 14 de enero de 2025. El futuro de Dani Olmo en el Barcelona sigue en juego mientras el club catalán continúa su batalla legal para lograr que el mediocampista vuelva a jugar. El incumplimiento por parte del FC Barcelona de las normas presupuestarias de La Liga para licenciar tanto a Olmo como al delantero Pau Victor antes de finales del año pasado los deja actualmente sin poder jugar durante el resto de la temporada.  
Fútbol

Barcelona entra en época de elecciones y Laporta espera la reelección
El delantero francés #10 del Real Madrid, Kylian Mbappé (D), celebra con el delantero brasileño #07 del Real Madrid, Vinicius Junior (C), y el delantero español #16 del Real Madrid, Gonzalo García, tras anotar el segundo gol de su equipo desde el punto de penalti durante el partido de la liga española entre el Villarreal CF y el Real Madrid CF en el Estadio La Cerámica en Vila-Real el 24 de enero de 2026. 
Fútbol

Real Madrid muestra una gran cara gracias a la efectividad de Mbappé

"Hemos jugado fatal. Nos falta un poco de todo. No voy a decir que es un problema solo de actitud o solo de fútbol, creo que es un tema general. Si no vienes con todo a ganar un partido...", señaló un Mbappé muy crítico.

Mourinho explotó de emoción cuando a la desesperada su arquero acertó a rematar de cabeza para situar a su equipo en el 24º puesto, el último que permite disputar la repesca.

Fue el momento estelar del supermiércoles de la Champions, con los 18 partidos de la octava y última jornada jugándose en el mismo horario.

La velada confirmó la supremacía del Arsenal, que completó un recorrido perfecto de ocho victorias en ocho partidos al batir 3-1 al modesto Kairat Almaty.

"Es muy difícil ganar los ocho partidos seguidos en la Champions, han visto lo que ha pasado con otros equipos... Estoy muy orgulloso de mi equipo", dijo el técnico de los Gunners, Mikel Arteta.

El Bayern Múnich, segundo, era el otro equipo que tenía asegurado el pase. Venció 2-1 en la cancha del PSV Eindhoven.

Completaron las ocho primeras plazas el Liverpool (6-0 al Qarabag), Tottenham (2-0 al Eintracht Fráncfort) y Barcelona (4-1 al Copenhague).

También el Chelsea (3-2 al Nápoles), Sporting de Lisboa (3-2 al Athletic de Bilbao) y Manchester City (2-0 al Galatasaray), con la Premier League mostrando su poderío al meter a cinco representantes en la ronda de los 16 mejores.

PSG e Inter, de la final al playoff

Entre los perdedores de la noche, el París Saint-Germain (1-1 en casa ante el Newcastle) y el último finalista Inter de Milán (victoria 2-0 ante el Dortmund), además del quince veces ganador del torneo, Real Madrid, que deberán pasar por los playoffs en febrero.

En ese repechaje también estarán otros equipos que conquistaron la máxima competición europea en el pasado, como Juventus y el propio Borussia Dortmund.

También formará parte otro conjunto español en la ronda de dieciseisavos, el Atlético de Madrid, que cayó en casa ante el Bodo/Glimt noruego por 2-1.

Los dos conjuntos madrileños, al igual que PSG, Inter y Juve, afrontarán la eliminatoria a doble partido como cabezas de serie, por lo que disputarán la vuelta en casa.

El primer juego de la eliminatoria se disputará los días 17 y 18 de febrero, mientras que el choque definitivo tendrá lugar el 24 y 25 del mismo mes.

El sorteo de los emparejamientos del repechaje de dieciseisavos se realizará el viernes.

El Nápoles, ilustre eliminado

Entre los eliminados, el campeón italiano Nápoles, el Athletic de Bilbao y los dos clubes históricos neerlandeses, PSV Eindhoven y Ajax.

Los napolitanos fueron la víctima más destacada por su estatus de campeón de la última Serie A.

Su eliminación se consumó con una derrota 3-2 en su estadio Diego Maradona ante el campeón mundial Chelsea, que se impuso gracias a un doblete del brasileño João Pedro y logró una plaza en el Top-8.

En otro partido a vida o muerte, el Athletic se quedó con la miel en los labios (29º, 8 puntos) al perder también 3-2 en San Mamés ante el Sporting de Lisboa, la sorpresa de esta fase, luego de que los lusos se impusieran con un gol in extremis (90+4') del brasileño Alisson Santos.

FUENTE: AFP

