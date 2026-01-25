Barcelona cumple para seguir líder de la tabla

El delantero español #10 del Barcelona, Lamine Yamal, marca el tercer gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el FC Barcelona y el Real Oviedo en el Estadio Camp Nou de Barcelona el 25 de enero de 2026.

El FC Barcelona evitó cualquier sorpresa y consiguió un triunfo lógico por 3-0 este domingo en su Camp Nou ante el colista Real Oviedo , gracias al cual se mantiene al frente de LaLiga española tras la 21ª jornada.

Un espectacular tanto de volea de Lamine Yamal, en un remate acrobático al centro de Dani Olmo, puso el tercero y definitivo en el minuto 73.

Yamal, hasta entonces discreto en el partido, se ganó así los focos con ese destello de gran clase para alegría de su hermano pequeño Keyne, de 3 años, con el que saltó al campo en los prolegómenos del partido, brindando una de las imágenes de la tarde.

"Estoy feliz con que haya marcado un gol tan bueno. Ese tercer gol fue muy importante para nosotros", admitió el entrenador Hansi Flick a DAZN.

Antes, Olmo había abierto el marcador en el 52' con un potente derechazo y cinco minutos después Raphinha, luego de robar un balón, se encontró en una cara a cara para batir a Aarón Escandell.

Esos tantos en la segunda mitad evitaron cualquier sorpresa en un Camp Nou que había terminado preocupado la primera mitad, en la que no hubo goles pero donde el Oviedo mostró incluso una mejor imagen, aunque Raphinha había tenido la mejor ocasión justo antes del descanso con una volea (45+3').

"No jugamos a nuestro mejor nivel en la primera parte, pero tengo que decir que este equipo está haciendo un trabajo fantástico en las últimas semanas y meses", defendió Flick.

Un punto de ventaja

Los catalanes habían visto cómo el Real Madrid, que ganó 2-0 en casa del Villarreal el sábado, les había desplazado de la primera plaza provisionalmente, pero la victoria azulgrana de este domingo vuelve a ponerles un punto por encima de su gran rival de la capital.

El triunfo reconduce el rumbo del Barça en LaLiga después del resbalón de la derrota del pasado fin de semana en San Sebastián contra la Real Sociedad, lo que había permitido al Real Madrid pisarle los talones.

Con la misión cumplida en esta jornada, el Barcelona puede empezar ahora a pensar en el importante partido del miércoles ante el Copenhague en la octava y última jornada de la Liga de Campeones europea.

Los azulgranas llegan a esta fecha definitiva dependiendo de sí mismos para conseguir una plaza dentro del Top 8 y con ello evitar tener que ir a un play-off de repesca en febrero.

El Oviedo, recién ascendido a la élite del fútbol español, sigue último y está a ocho puntos de la zona de salvación.

El Atleti, en el podio

Por su parte, el Atlético de Madrid ganó 3-0 en su estadio Metropolitano al Mallorca (16º) en el primer partido del día y subió al tercer puesto en la clasificación, con 44 puntos, manteniéndose a ocho del Barça y a siete del Real Madrid.

Sin forzar demasiado, los colchoneros ganaron ante su público con goles del delantero noruego Alexander Sorloth (22'), en propia puerta del defensor David López (75'), y con un misil desde dentro del área del argentino Thiago Almada (88').

Como local, el Atlético sigue siendo una roca en casa y son ya nueve los triunfos ligueros seguidos ante su hinchada.

"No fue un 3-0 simple, ellos son competitivos, con (Vedat) Muriqi y su potencia aérea. Le controlamos bastante bien y nos llevamos un resultado bueno, con un buen juego del equipo", declaró el entrenador argentino Diego Simeone en su conferencia de prensa posterior al triunfo.

