jueves 8  de  enero 2026
Fútbol

PSG vence al Marsella en penales y conquista el Trofeo de Campeones en Kuwait

PSG venció al Marsella en penales tras empatar 2-2 y conquistó en Kuwait su 14º Trofeo de Campeones, con Lucas Chevalier como figura.

Los jugadores del PSG celebran con el trofeo tras ganar el Trofeo de Campeones de Francia (Trophee des Champions) entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el Olympique de Marseille (OM) en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad en la ciudad de Kuwait el 8 de enero de 2026.

Los jugadores del PSG celebran con el trofeo tras ganar el Trofeo de Campeones de Francia (Trophee des Champions) entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el Olympique de Marseille (OM) en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad en la ciudad de Kuwait el 8 de enero de 2026. 

YASSER AL-ZAYYAT / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Paris Saint-Germain se proclamó campeón del Trofeo de Campeones de Francia tras vencer al Olympique de Marsella en una vibrante definición por penales disputada en Kuwait, luego de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario.

El gran héroe de la noche fue el guardameta Lucas Chevalier, quien detuvo dos lanzamientos desde los once pasos para sellar la victoria del PSG 4-1 en la tanda, otorgándole al club parisino su 14º título en la competición, un récord absoluto.

Partido frenético y final dramático

El PSG se adelantó temprano en el marcador gracias a una exquisita definición de Ousmane Dembélé, reciente ganador del Balón de Oro, quien superó con sutileza al portero Gerónimo Rulli. Minutos después, el arquero del Marsella evitó el segundo tanto al reaccionar con rapidez ante Nuno Mendes.

Marsella comenzó a crecer en el partido y tuvo varias ocasiones claras, pero se encontró una y otra vez con un inspirado Chevalier, que frustró remates de Emerson e Igor Paixao.

A falta de quince minutos, una acción desafortunada del arquero parisino provocó un penal para el Marsella, que fue confirmado por el VAR. El exjugador del Manchester United Mason Greenwood ejecutó con frialdad para igualar el encuentro.

Cuando el duelo parecía encaminarse directamente a los penales, un error defensivo de Willian Pacho permitió al Marsella ponerse en ventaja en los minutos finales, lo que parecía asegurar su primer título desde la Copa de la Liga de 2012.

Sin embargo, en el quinto minuto del tiempo añadido, Gonçalo Ramos apareció para empujar un centro de Bradley Barcola, forzando la definición desde el punto penal.

Chevalier decide desde los once metros

En la tanda, Lucas Chevalier volvió a ser decisivo al detener los disparos de Matt O’Riley y Hamed Traoré. El gol definitivo lo convirtió Désiré Doué, desatando la celebración del equipo dirigido por Luis Enrique.

Un trofeo con sede polémica

El encuentro estuvo marcado por la escasa presencia de aficionados, debido a los altos costos de viaje. La elección de Kuwait como sede generó críticas entre los hinchas, reflejadas en una pancarta exhibida días antes en el Stade Vélodrome que ironizaba sobre la internacionalización del torneo.

El Trofeo de Campeones, que enfrenta al campeón de la Ligue 1 y al ganador de la Copa de Francia, ha sido disputado en países como Canadá, China, Catar, Estados Unidos, Marruecos e Israel, como parte de la estrategia de la federación francesa para expandir su marca a nivel global.

Lo que viene para PSG y Marsella

Tras este título, ambos clubes regresan a la competencia local con compromisos por la Copa de Francia. En la Ligue 1, el PSG —segundo a un punto del Lens— recibirá al Lille, mientras que el Marsella, tercero y a siete puntos del conjunto parisino, visitará al Angers.

En el plano europeo, el PSG buscará asegurar su clasificación directa a los octavos de final de la Champions League, donde actualmente marcha tercero en la fase de liga, mientras que el Marsella se mantiene en zona de playoff.

