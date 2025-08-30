sábado 30  de  agosto 2025
Piastri y Norris copan la primera línea de la parrilla del GP de Países Bajos

Los dos monoplazas de McLaren, el de Lando Norris y Oscar Piastri, habían sido ya los más rápidos en las tres sesiones de entrenamientos libres

El piloto británico de McLaren, Lando Norris (D), estrecha la mano de su compañero de escudería, el australiano Oscar Piastri, después de ganar el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el circuito de automovilismo de Silverstone, en el centro de Inglaterra, el 6 de julio de 2025.

Andrej ISAKOVIC / AFP

Andrej ISAKOVIC / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ZANDVOORT.- Sin sorpresas, los dos pilotos de McLaren, el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, partirán desde la primera línea de la parrilla en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 el domingo en el circuito de Zandvoort.

Los dos monoplazas papaya habían sido ya los más rápidos en las tres sesiones de entrenamientos libres, el viernes y el sábado por la mañana, y confirmaron su dominio en la clasificación.

Piastri, quien a falta de 10 carreras lidera el campeonato del mundo con nueve puntos de ventaja sobre Norris, fue el más rápido, con un crono de 1:08.662, nuevo récord del circuito de Zandvoort.

Norris había sido más rápido en los entrenamientos libres, pero Piastri dio el golpe este sábado, cuando se definía la parrilla de salida en un circuito muy estrecho y en el que es muy complicado adelantar.

Verstappen, tercero en casa

"Esto es lo que se puede definir como alcanzar el punto máximo en el momento adecuado", se felicitó Piastri tras lograr la 'pole' por solo 12 milésimas.

"Parecía que iba a ser un fin de semana un poco complicado hasta ahora, así que salir primero me pone muy contento", añadió.

Norris se mostró más flemático: "No hay mucho de qué quejarse. Creo que hubo un par de puntos (del circuito) en los que no fui suficientemente al límite y perdí demasiado tiempo".

"Pero por lo demás las vueltas fueron buenas y todavía estoy bastante contento", añadió el británico, quien partirá por delante del ídolo local Max Vertappen, tercero en el campeonato del mundo a 97 puntos de Piastri, y que fue el primero de los "mortales".

El tetracampeón del mundo neerlandés, que tiene escasas posibilidades de revalidar la corona, fue el único piloto que pudo rivalizar con los McLaren y rodar por debajo del minuto y nueve segundos.

Pese a ser tercero, Verstappen se mostró "muy contento" con el resultado y destacó el apoyo incondicional de la marea 'oranje': "Hace que fluya la adrenalina".

Estará acompañado en la segunda línea de la parrilla por el joven francés Isack Hadjar (Racing Bulls), que logró su mejor clasificación hasta ahora en su carrera.

Sainz y Alonso en el Top 10

En la tercera fila estarán el británico George Russell (Mercedes) y el monegasco Charles Leclerc, quien superó por apenas 50 milésimas a su compañero en Ferrari, Lewis Hamilton.

Completaron el Top 10 el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) y los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin).

El brasileño de Sauber, Gabriel Bortoleto, partirá desde la 13ª posición de la parrilla, mientras que el otro piloto sudamericano, el argentino Franco Colapinto, saldrá 16º.

La sesión de clasificación estuvo marcada también por la salida de pista del canadiense de Aston Martin, Lance Stroll, que acabó chocando contra un muro, lo que le impidió al compañero de Alonso marcar algún crono y partirá desde la última posición de la parrilla.

FUENTE: AFP

