jueves 28  de  agosto 2025
AUTOMOVILISMO

Fórmula 1 regresa en Países Bajos con un esperado duelo entre los McLaren

En el circuito de Zandvoort, escenario de la 15ª prueba de 24 en la temporada actual de la Fórmula 1, el favoritismo recae sobre Lando Norris

El británico Lando Norris, de McLaren, cruza la línea final para conquistar el Gran Premio de Hungría, el 3 de agosto de 2025.

El británico Lando Norris, de McLaren, cruza la línea final para conquistar el Gran Premio de Hungría, el 3 de agosto de 2025.

ANNA SZILAGYI / POOL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ZANDVOORT.- Luego de tres semanas de vacaciones, la Fórmula 1 regresa este fin de semana en Países Bajos, donde el australiano Oscar Piastri, al frente del Mundial desde abril, tratará de conservar su privilegiada posición ante su primer perseguidor y compañero en McLaren, Lando Norris.

En el circuito de Zandvoort, escenario de la 15ª prueba de 24 de la temporada, el favoritismo recae sobre Norris: ganador de tres de los cuatro últimos Grandes Premios, el británico es también el último en haberse impuesto junto al mar del Norte, el año pasado.

Lee además
El holandés Max Verstappen, de Red Bull, celebra en el podio después de ganar el Gran Premio de Japón, el 6 de abril de 2025.
AUTOMOVILISMO

Verstappen confirma su continuidad en Red Bull para la próxima temporada
El piloto de Ferrari, el británico Lewis Hamilton, prueba el monoplaza F1SF 75 de la Scuderia, el 22 de enero de 2025.
AUTOMOVILISMO

Ferrari y Vasseur, un contrato de confianza a pesar de los resultados

El vigente subcampeón, que comenzó la temporada al frente del Mundial, está ahora a sólo 9 puntos de Piastri, que el año pasado sólo pudo ser cuarto en Zandvoort.

Amenaza de lluvia

Dominador desde la primera carrera de la temporada, McLaren ha logrado once victorias en los 14 Grandes Premios disputados, con siete dobletes (primer y segundo puesto en la misma carrera).

Por detrás, el resto de la parrilla se reparte las migajas.

Tercero del Mundial y relegado a 97 puntos de Piastri está el vigente cuádruple campeón del mundo, Max Verstappen, que también sufre la ley de los McLaren.

Con el apoyo de la marea 'oranje' este fin de semana, el neerlandés espera reencontrarse con la victoria, más por el honor que por la carrera por un título mundial que parece destinado a uno de los monoplazas de la escudería papaya.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por FORMULA 1® (@f1)

La sequía comienza a ser preocupante para 'Mad Max': vencedor de sólo dos GP este año. La última victoria del piloto de Red Bull se remonta a mayo, en el GP de Emilia-Romaña.

"Será en todo caso una carrera difícil", anticipa Verstappen, ganador de tres de las cuatro ediciones del GP de Países Bajos desde su regreso al calendario en 2021. "Las condiciones climáticas podrían complicar las cosas".

En efecto, se esperan tormentas durante el fin de semana, unas condiciones que, sin embargo, se le dan bien al neerlandés.

Circuito estrecho

Las vacaciones habrán servido como desconexión para Lewis Hamilton, que dejó el paddock a comienzos de agosto en plena crisis de confianza en Ferrari.

Durante el último GP, el británico pronunció unas palabras duras contra él mismo después de haber fallado en la sesión clasificatoria: "Soy completamente inútil", lanzó abatido.

Terminó la carrera en 12ª posición, lejos de su compañero monegasco Charles Leclerc (4º).

"Es muy exigente, en primer lugar, hacia sí mismo", había explicado al término del GP su jefe, Frédéric Vasseur. "Por eso es siete veces campeón del mundo".

Embed

Segunda en el Mundial de constructores, Ferrari llega a las costas neerlandesas con "ganas de mantener la dinámica positiva de las últimas carreras", aseguró Vasseur esta semana.

"Este fin de semana, la sesión clasificatoria será especialmente crucial dado la dificultad para adelantar en ese circuito", recordó el francés.

El estrecho circuito de Zandvoort supone un desafío para los pilotos y los adelantamientos son más inusuales que en otros trazados.

Fuera del asfalto, Cadillac anunció esta semana el fichaje del mexicano Sergio Pérez y del finlandés Valtteri Bottas para sus inicios en F1 para 2026. La escudería estadounidense se convertirá en el 11º equipo de la parrilla.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Bad Bunny lleva la pasión de la Fórmula 1 a Puerto Rico

Norris aprieta la pelea por el Mundial tras nuevo doblete de McLaren

Malasia descarta reanudar carreras de Fórmula 1 por los altos costos y el apretado calendario

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
Combate al narcotráfico

EEUU muestra su fuerza militar desplegada en inmediaciones de Venezuela

Se le complican los planes a Maduro
Opinión

Se le complican los planes a Maduro

Estudiantes en el primer día de clases en John A. Ferguson Senior High School en el suroeste de Miami-Dade
CRISIS ESTUDIANTIL

Menos inmigración, aulas más vacías: Miami-Dade pierde 13.000 estudiantes

El opositor venezolano Henrique Capriles durante una conferencia de prensa en Caracas el pasado 13 de marzo de 2023. 
POLÍTICA

Exdiputado ecuatoriano afirma: "Henrique Capriles es más despreciable que Maduro"

El nivel de consumo en Estados Unidos también aumentó en el segundo trimestre del año
INFORME

Economía de EEUU crece 3,3% en el segundo trimestre, por encima de lo previsto

Te puede interesar

Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
Despliegue militar

EEUU advierte se reserva el derecho a usar "cualquier elemento" para frenar el narcotráfico en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El nivel de consumo en Estados Unidos también aumentó en el segundo trimestre del año
INFORME

Economía de EEUU crece 3,3% en el segundo trimestre, por encima de lo previsto

Estudiantes en el primer día de clases en John A. Ferguson Senior High School en el suroeste de Miami-Dade
CRISIS ESTUDIANTIL

Menos inmigración, aulas más vacías: Miami-Dade pierde 13.000 estudiantes

Oficiales de ICE y de la DEA en los pasillos de la corte de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javitz el 10 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York, a la espera de los inmigrantes a quienes les fue negado el asilo.
MIGRACIÓN

¿Cómo se llevan a cabo las megarredadas del ICE?

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
RENDIR CUENTA

DOGE Florida cita a empleados del condado de Orange por presunta obstrucción de auditoría estatal