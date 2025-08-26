Cadillac hace oficial el regreso del mexicano "Checo" Pérez a la Fórmula 1 en 2026

El piloto mexicano Sergio Pérez, en ese entonces de Red Bull, llega al circuito en Doha, el 30 de noviembre de 2024.

PARÍS.- La escudería estadounidense Cadillac , que debutará en el campeonato de Fórmula 1 en 2026, anunció este martes en un comunicado que sus pilotos serán el mexicano Sergio "Checo" Pérez y el finlandés Valtteri Bottas .

Esto significa el regreso de "Checo" Pérez (que en enero cumplirá 36 años) a la categoría reina del automovilismo, donde suma 281 grandes premios y seis victorias, luego de abandonar la escudería Red Bull en diciembre del año pasado.

Cadillac se convertirá en el 11º equipo de la parrilla de Fórmula 1 en 2026 y para su debut en la máxima categoría del automovilismo ha elegido a dos pilotos experimentados.

"Cadillac es un nombre legendario en el automovilismo estadounidense y ayudar a llevar una compañía tan fantástica a la Fórmula 1 es una gran responsabilidad, una que estoy seguro de asumir", señaló el mexicano en el comunicado del equipo.

Pérez debutó en F1 en 2011 de la mano de Sauber y tras pasar por McLaren, Force India y Racing Point, en 2021 fichó por Red Bull, la escudería en la que ha logrado sus mayores éxitos hasta el momento.

Con el equipo austríaco formó parte de 89 carreras y logró 5 victorias (la primera la obtuvo en 2020 en Baréin) y llegó a ser subcampeón del mundo en 2023, detrás de su compañero, el holandés Max Verstappen.

Pero el no competir con el campeón neerlandés y los malos resultados en 2024 (8º en el campeonato) llevó a ambas partes a anunciar en diciembre de 2024 que el mexicano abandonaba el equipo austríaco, pese a quedarle aún dos años de contrato.

Del otro lado también hay experiencia

Por su parte, Bottas, que en dos días cumplirá 36 años, ganó 10 carreras cuando corría para Mercedes (2017-2021), etapa en la que el constructor alemán dominaba el campeonato y el piloto inglés Lewis Hamilton ganaba título tras título. El británico ahora se encuentra en Ferrari, equipo en el que no ha tenido los resultados esperados hasta ahora.

Luego de abandonar Mercedes, el finlandés corrió dos temporadas en Alfa Romeo y una en Sauber (2024), sin obtener resultados destacados, lo que provocó que se quedara sin volante para esta temporada.

FUENTE: AFP