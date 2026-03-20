viernes 20  de  marzo 2026
RECHAZO

Denuncian campaña de desinformación de Irán contra EEUU e Israel

Una activista iraní afirma que sectores pro-régimen difunden noticias falsas para responsabilizar a EEUU e Israel por muertes de civiles

Imagen referencial a la bandera de Irán.

Imagen referencial a la bandera de Irán.

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI. - En medio de la creciente tensión internacional en torno a Irán, una activista iraní difundió un video en redes sociales en el que acusa a simpatizantes del régimen iraní de promover una campaña de desinformación destinada a responsabilizar a Estados Unidos y a Israel por presuntos ataques contra civiles.

En el audiovisual, la activista Nahal Curbelo, sostiene que algunos iraníes estarían difundiendo noticias falsas para convencer a la comunidad internacional de que Washington e Israel están destruyendo el país y causando numerosas víctimas civiles.

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Según afirmó en la grabación, estas narrativas buscan moldear la percepción global mientras se ocultan hechos violentos que, de acuerdo con su denuncia, fueron presuntamente provocados por el propio régimen iraní.

La mujer aseguró que semanas antes de cualquier intervención militar extranjera se produjo un incendio mortal en un bazar, donde —según su testimonio— las víctimas quedaron atrapadas tras el cierre de las salidas del lugar.

“Niños, niñas, hombres, ancianos, todos murieron”, afirma en el video, donde expresa su indignación por lo que considera un intento de manipular la narrativa internacional sobre la situación en el país.

Hasta el momento, las acusaciones difundidas en el video no han sido verificadas de forma independiente.

FUENTE: Con información de Redes Sociales

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