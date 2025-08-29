Max Verstappen llega sin opciones reales al GP de Países Bajos 2025, pero sigue siendo el ídolo de Zandvoort

El holandés Max Verstappen, de Red Bull, celebra luego de ganar el Gran Premio de Emilia-Romaña, el 18 de mayo de 2025.

El Gran Premio de Países Bajos de F1 2025 tendrá un ambiente especial en el circuito de Zandvoort, donde los aficionados neerlandeses volverán a teñir de naranja las gradas para apoyar a su ídolo, Max Verstappen . Sin embargo, a diferencia de años anteriores, el tetracampeón mundial llega sin opciones reales de pelear por la victoria.

Desde el regreso de la carrera al calendario en 2021, Verstappen había encadenado tres victorias consecutivas y un segundo puesto en 2024, solo detrás de Lando Norris ( McLaren ). Este año, sin embargo, la historia es distinta.

Con apenas dos triunfos en 2025 (Suzuka e Imola) y un total de 187 puntos, el neerlandés de Red Bull está muy lejos de la lucha por el campeonato, dominado por los McLaren de Oscar Piastri (284 puntos) y Norris (275 puntos).

La hegemonía de McLaren y el dqeclive de Red Bull

El dominio aplastante que llevó a Verstappen a ganar cuatro títulos seguidos (2021-2024) se resquebrajó a mediados de la temporada pasada. Las mejoras de McLaren han sido clave, y ahora Red Bull ocupa apenas la cuarta plaza del Mundial de Constructores, por detrás de McLaren, Ferrari y Mercedes.

El propio Verstappen reconoce que “ya no estoy realmente en esa pelea por el título”, aunque insiste en que seguirá luchando mientras sea “matemáticamente posible”.

El apoyo de la afición neerlandesa

A pesar de las dificultades, la “marea oranje” sigue incondicionalmente a su campeón. En Zandvoort, miles de aficionados esperan que las condiciones del clima —como una posible lluvia— puedan darle alguna oportunidad de brillar.

“Con Max, siempre hay opciones”, comenta Gwenny Somberg, una seguidora neerlandesa, reflejando la ilusión de un país entero por ver a su ídolo en lo más alto del podio.

Mirando hacia el futuro

Verstappen, que en 2023 rompió el récord de victorias consecutivas (10), se muestra motivado a pesar de los resultados adversos. Con la llegada del nuevo reglamento en 2026, el neerlandés espera que Red Bull pueda recuperar terreno y volver a la cima.

Mientras tanto, Zandvoort volverá a ser una fiesta este fin de semana, aunque el héroe local tenga menos opciones que nunca de triunfar en su casa.